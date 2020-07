Najljepše žene na svijetu žrtve su prevara, zločina i spletki...

Iako neki misle da žive život kao iz bajke, kojeg 'zarade' tako što se prošetaju po pisti i onda ih se proglasi najljepšima, najčešće to nije tako. Manekenke se često nađu u lošem svijetu, što im zakomplicira život

<p>Vijest o smrti 19-godišnje Miss Hondurasa <strong>Marie Jose Alvarado</strong> krajem 2014. šokirala je svijet. Samo nekoliko dana prije nego što je trebala otputovati na svjetski izbor u Londonu nestala je nakon proslave prijateljeva rođendana. Maria se nije pojavila na probi haljine koju je trebala nositi na svjetskom izboru za Miss, da bi vlasti nedugo potom izdale priopćenje u kojem stoji da su Maria i njezina sestra <strong>Sofia Trinidad</strong> pronađene mrtve.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Čapaliji jedino nedostaje uloga majke</strong></p><p>Policija je uhitila sestrina dečka <strong>Antonija Ruiza</strong>, koji ih je i odveo do tijela ubijenih djevojaka pokraj rijeke Aguaguae u selu Cablotales. <strong>Aris Maldonado</strong>, sudionik u ubojstvu, priznao je da su zakopali tijela pored rijeke jer su smatrali da će se tako brže raspasti.</p><p>Motiv ubojstva navodno je bila ljubomora. Ruiz je prvo upucao djevojku jer je plesala s drugim muškarcem, a onda i Miss Hondurasa koja ju je pokušala zaštititi. U trenutku dok je Sofia ležala ranjena na podu, Maria se bacila na nju, a Ruiz je potom ispalio hitac iz pištolja i u nju. Manje od tjedan dana nakon što su pronađena tijela nesretnih djevojaka, u kupaonici je zavezanih ruku i nogu s prerezanim grkljanom pronađen i misičin stilist, 41-godišnji<strong> Luis Alfredo Garcia</strong> zvan <strong>Destiny</strong>.</p><p>Miss Venezuele 2004. godine, manekenka i glumica u usponu, <strong>Monica Spear</strong> i njezin suprug <strong>Thomas Henry Bear </strong>ubijeni su tijekom pljačke pred očima njihove petogodišnje kćeri <strong>Maye </strong>koja je ranjena u nogu. Par je imao prometnu nesreću na autocesti u njezinoj rodnoj Venezueli gdje su bili na odmoru i čekali su vučnu službu.</p><p>Prišli su im naoružani muškarci i pokušali ih opljačkati. Monica i njezin suprug pokušali su pobjeći, no pljačkaši su ih upucali, a njihovu kćer ranili hicem u nogu. Zbog ubojstva u zatvoru su završila tri muškarca. Osuđeni članovi lokalne bande ubili su nesretnu misicu u automobilu u kojem se pokušala sakriti sa suprugom i kćeri. Godinu dana poslije izbora za Miss Venezuele natjecala se i na izboru za Miss Universe na Tajlandu. Glumila je u sapunicama, a radila je i kao voditeljica.</p><p>I jedna od naših najljepših misica<strong> Fani Čapalija </strong>(45) nije živjela život iz bajke. Preživljavala je od 200.000 eura koje joj je ostavio<strong> Ivica Mornar</strong> (46) poslije rastave. Ostavio joj je i dvosobni stan u Splitu koji je onda prodala i kupila dvostruko manji, od nekih 40-ak kvadrata. Potom je prodala i taj stan te kupila jedan na Čiovu. </p><p>- Na Čiovu nemam nikoga, no tata Miro mi je s Drvenika, a to je blizu, pa mi je to sve nekako blisko. Otkako mi je mama Kata umrla od raka 2007. govorim da ću se preseliti na Čiovo - rekla je svojedobno Fani, kojoj je otac Miro umro 2009. godine od ciroze jetre. Nakon smrti roditelja Fani se u potpunosti povukla iz javnosti. Ni sestra Blanka nije znala gdje živi niti je imala njezin broj mobitela. Miss Europe 1993. dane je provodila na plaži kupajući se, a večeri u šetnjama sa svojim maltezerom Benijem. Tada je šokirala i svojom mršavošću. Bila je na rubu anoreksije.</p><p>Na plažu je išla s bocom vode i zdjelicom salate. U periodu poslije rastave od Mornara spala je na samo 45 kilograma.</p><p>- Mi ženske. Da mi je bilo još pet kilograma manje, mislim da bih bila sretna. Tada mi se zakovrčala i kosa. Ali samo sam se smijala, sve mi je to bilo ludilo - rekla je Fani. Mornar, zbog kojeg se odrekla karijere, poslao joj je telegram kad su joj umrli roditelji, ali se ne viđaju, tvrdila je prije nekoliko godina. On joj je, priznaje, ideal muškarca.</p><p>- On je bio pravo muško iako me nikad nije vodio za ruku. Ali takav je bio - govorila je Fani o bivšem suprugu s kojim nije imala djece. Pokušala je lansirati i parfem 'It's OK' po njezinoj nespretnoj izjavi s izbora za Miss kad ju je žiri pitao što misli o šetanju misica u kupaćim kostimima. Nije dobila odgovor od tvornice iz Čakovca, kako je očekivala, a nije joj se javio ni <strong>Željko Kerum</strong>, kako se nadala.</p><p><br/> <br/> Na rubu anoreksije bila je i Miss Hrvatske 2006. godine <strong>Ivana Ergić </strong>(32). U potpunosti se povukla iz javnosti nakon što joj je dečko, bivši vaterpolist <strong>Marin Cvitan</strong> (39), prije više od deset godina zbog preprodaje kokaina završio u zatvoru. Ivana je drastično izgubila na težini i sve šokirala kad se pojavila na castingu za revije u Zagrebu. Tada je rekla da nosi konfekcijski broj 34. Ivana se u Cvitana zaljubila dok je još bio u braku. Tijekom boravka u zatvoru pomirio se sa suprugom i ostavio Ivanu, nakon čega je ona pala u depresiju i izgubila apetit. Vratila se obitelji u Vodice, a u Zagreb je putovala samo zbog obaveza na fakultetu.</p><p>U međuvremenu je obnovila vezu s Cvitanom koji je izašao iz zatvora. Pokrenula je biznis s lampama koje je sama izrađivala od fotografija i prodavala ih za 600 kuna. Iznajmljivala je i ležaljke na plaži u Srimi kraj Vodica.</p><p>- Danas je nekad prestižno natjecanje ljepote palo na niske grane, a odgovornom smatram direkciju izbora. A ni modeling više nije što je nekad bio - rekla je svojedobno Ivana, koja je i od dečkovih majica izrađivala haljinice za plažu.</p><p>I <strong>Aleksandra Grdić</strong> (39) nekad je šokirala mršavošću, ali najpoznatija je kontroverza iz 2005. godine. Tada joj je u Škodi u rodnoj Virovitici policija pronašla 13 tableta Praxitena. Kako kod sebe nije imala potvrdu da joj je sedative prepisao liječnik, protiv nje su podnijeli prijavu za zlouporabu opojnih droga, nakon čega su je prozvali Miss Praxitena. Kod njezina tadašnjeg dečka <strong>Zlatka Škvarića</strong> (41), koji je prethodno završio u policiji zbog tučnjave u kafiću, našli su manju količinu kokaina.</p><p><br/> </p><p>Aleksandra je nakon svega pozirala s Praxitenima u ustima. Godinu poslije dečko joj je na obiteljskom roštilju brutalno izudarao roditelje, zbog čega je završio u zatvoru. Mamu Biserku uhvatio je za kosu i nekoliko puta udario u stol, pri čemu joj je pokušao pomoći misičin otac Željko, kojeg je Škvarić izudarao bejzbol-palicom.</p><p>Aleksandra je prekinula s njim i otišla živjeti u Zagreb. Kako od revija nije mogla dovoljno zarađivati, jedno vrijeme radila je kao gošća u klubovima, za što su joj plaćali 1500 kuna.</p><p>Izbor za Miss Hrvatske <strong>Lejli Filipović</strong> (43) nije ostao u lijepom sjećanju. Miss je postala 1998. godine. Samo pet dana poslije titulu su joj oduzeli. Službeno objašnjenje je bilo da je došlo do nepravilnosti tijekom glasovanja, no Lejla je izjavila da su je svrgnuli zbog njezine nacionalnosti. Banula je na presicu i molila prvu pratilju <strong>Ivanu Petković</strong>, kojoj su dali krunu, da je ne uzme.</p><p><br/> <br/> - Krunu Miss Hrvatske možete mi uzeti jedino fizički jer nije problem u glasovanju ocjenjivačkog žirija, nego u mojem imenu i prezimenu - rekla je Lejla na presici. Filipović se na kraju ipak uspjela izboriti za odlazak na Sejšele, gdje je bio svjetski izbor za Miss, a Ivana Petković je misicom proglašena sljedeće godine. Prije gotovo deset godina zlatarka koja je izradila krunu za hrvatski izbor za Miss odlučila ju je prodati. Nazvala je Lejlina supruga <strong>Tarika Filipovića</strong> (47), koji je to rekao njoj. No Lejla ju je ipak odbila kupiti.</p><p>- Puno me ružnih uspomena veže za to vrijeme. To je bio bolan period, prepun ljudske zlobe i ne želim ga se sjećati. Uostalom, već imam malu slatku krunicu na kojoj piše moje ime i zadovoljna sam - kaže Lejla. Zamjenska kruna stoji joj u podrumu majčine kuće u Dubrovniku.</p><p><br/> </p><p><strong>Ana Sasso </strong>(56) nekad je, pričala je, vodila turbulentan život koji se promijenio kad joj je u ruke dospio molitvenik. Ana je bila Miss Jugoslavije 1982. i plasirala se među 15 najljepših, no šansu nije iskoristila. Nudili su joj svjetsku karijeru, koju je odbila zbog tadašnjeg dečka, pomorca Nikše. Izbor za Miss donio joj je i ponudu za filmsku ulogu, no to je ipak odbila jer su je tražili da se skine u toples.</p><p>Kako bi održala formu, bivša misica redovito vježba. Na društvenim mrežama često pokazuje svoju zavidnu figuru te naglašava kako trenira kod kuće.</p>