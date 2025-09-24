Najluđe Martinje u gradu: Vatrogasci i ove godine 'pale' atmosferu u Boogaloo klubu

Gdje za Martinje pitaju se neki? No godinama se zna da je najpopularnije Martinje upravo u klubu Boogaloo uz kraljeve dobrog provoda urnebesne Vatrogasce!! Vino se toči po povoljnim cijenama, a vatrogasni hitovi odlično se sljubljuju uz ludu atmosferu kakvu samo Vatrogasci mogu napraviti.

Foto: PR

Tko je god bio lani na vatrogasnom ludilu za Martinje zna da je klub Boogaloo bio dupkom pun, a atmosfera odlična! Ništa manje ne očekuje posjetitelje ni ove godine, jer su kraljevi Martinja i dobrog provoda još nadopunili svoj bogati repertoar, a i posebno se pripremili za ovu svečanu priliku krštenja vina.

Bend iz naroda, kako sami sebe nazivaju, a narod ih i voli jer svaki puta naprave pravi show na koncertu. Vatrogasci i praznik vina slažu se kao dobro jelo i kapljica. Osim što nižu hit za hitom u naravno njihovoj posebnoj vatrogasnoj izvedbi, prava su scenska atrakcija. Kada Jura posloži svoj bubanj od kanti za maljanje i krene tambura od Gugija i zavijajući glas, nitko u publici nije imun na dobru zezanciju. Nema stajanja kod Vatrogasaca red pjesme, red viceva i puno puno smijeha!

Veterani u svijetu zabave sa stažom od preko 30 godina i dan danas prave pravi lom na svojim live nastupima. S tradicijom još od davne 1991., Vatrogasci su bend čija je misija, kako sami kažu, oduševiti smijehom, lošom i dobrom glazbom i još boljom zafrkancijom! Poznati su po sasvim specifičnim, nimalo uobičajenim obradama i parodijama tuđih glazbenih uradaka, ali i pretvaranju “ozbiljnih” pjesama u sasvim neozbiljnu šalu. Oni su bend koji je vjerovali ili ne u karijeri snimio čak 13 studijskih albuma i izdao dva kompilacijska. Vatrogasci koji uvijek naprave pravi urnebes na svom live nastupu zasigurno su dobra kombinacija uz Martinje, na kojemu ćemo uz odličnu zabavu ponuditi i akcijske cijene vina.

Foto: PR

Vatrogasci uvijek obrađuju teme iz života, doduše na svoj način i to kroz parodiju. U svojim počecima rijetko su se pojavljivali u medijima, zapravo publika je sama pronašla njih kroz dance folk ritam „Ritam iza densera“ koji je spontano nastao kao zafrkancija na tadašnji dance hit, koji su još zamotali u folk ruho. A mnogi poznati pjevači bili su zamotani u „vatrogasno“ ruho!. Neki su se smijali, a neki bili manje oduševljeni. Bend koji uvijek napravi pravi urnebes na svom live nastupu zasigurno je dobra kombinacija sa Martinjem, na kojemu će publiku u popularnom zagrebačkom klubu Boogaloo uz odličnu zabavu čekati i akcijske cijene vina.

No kakva je atmosfera bila lani za Martinje teško da se može opisati u par riječi. Boogaloo je bio nakrcan ljudima i sve prštalo od dobar zafrkancije. Jer Vatrogasce prati glas da nema koncerta gdje ne naprave pravu ludnicu, što od scenskog nastupa do same zezancije sa publikom, pa ni ne sumnjamo da će i ovoga puta ovo biti najluđe Martinje u gradu!

Koncert kreće od 21 h, vrata se otvaraju 20 h.

Foto: PR

Ulaznice možete nabaviti u sustavu Entrio po cijeni od 12 € early bird, 15 € regular ili na dan koncerta po cijeni od 18 €.