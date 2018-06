Najnoviji film Johna Travolte dobio je rijetku ocjenu kritičara

Nekoliko je filmova ovog vikenda napravilo značajne stvari na kino blagajnama, no možda će se pričati uskoro samo o jednom. Najnoviji film Johna Travolte, o mafijašu Johnu Gottiju, dobio je ocjenu kritike koju malo tko može poželjeti.

Travolta u filmu 'Gotti' glumi upravo spomenutog Gottija, a djelo je na kritičarskoj stranici Rotten Tomatoes nakon premijere dobilo iznimno rijetku ocjenu 0%. U trenutku pisanja ovog teksta na stranici su bile objavljene 23 recenzije od kojih niti jedna nije dala pozitivno mišljenje o filmu.

No, bilo je onih koji bi rekli kako kritičari nisu jedina odlučujuća snaga za kvalitetu nekog filma i to je svakako istina. Zato valja pogledati što su rekli gledatelji, na stranicama IMDb te MetaCritic. Dok je na MetaCriticu film 'zaradio' jadnih 27/100, što je ipak bolje od nule, na IMDb-u film ima 5,5 od 10. Za one koji imalo prate metodu kojom IMDb računa svoje ocjene, ocjena 5,5 je pokazatelj vrhunske nekvalitete filma.

Jasno, uz tako loše ocjene dogodit će se nešto što je još gore po sve uključene. Film je za sad zaradio jedva jedan milijun dolara, što je komično niska svota čak i za neki nezavisni film. Kada tu brojku pogledamo naspram troškova produkcije, koji su bili oko deset milijuna, jasno je koliko će film gubitaka stvoriti.

No, jedini koji se vjerojatno neće osobito mnogo uzrujati je sam Travolta, koji je svoju plaću dobio i kojem je ovo već treći film koji ima ocjenu 0%. Njegov prvi film s tom ocjenom jest 'Staying Alive' iz 1983., a drugi s ocjenom 0% je 'Look Who's Talking Now'. Kada toliko dugo imate dva filma s 0%, hat trick vam valjda ne smeta.

