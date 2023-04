Najpoznatija kućanica s Beverly Hillsa na pragu 70-ih zablistala je u šljokičastoj kombinaciji

Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

Rinnu je publika zavoljela u sapunicama The Days of Our Lives, Melrose Place te u realityju Kućanice s Beverly Hillsa

Američka glumica Lisa Rinna (59) oduševila je obožavatelje fantastičnom linijom koju je istaknula šljokastim plavim kombinezonom. Rinna je ovo izdanje odabrala za promociju njenog intervjua s magazinom Paper. Uski je kombinezon bio u potpunosti u jednom komadu - od štikli do rukavica, a Rinna ga je iskombinirala s retro make-upom i svojom već prepoznatljivom frizurom u stilu 90-ih. - Nevjerojatna si, najdraža Kućanica svih vremena - napisala je pratiteljica na Instagramu. Glumica je inače najpoznatija po svojoj ulozi u seriji Kućanice s Beverly Hillsa i sapunici The Days of Our Lives, a nedavno je otkrila da ne planira povratak na reality televiziju. Naime, šuškalo se da će glumica zajedno sa suprugom Harryjem Hamlinom i kćerima Delilah (25) i Ameliom (22), koje grade karijere u manekenstvu, snimati reality emisiju. Ove je godine glumica krenula i u poduzetničke vode, pa je pokrenula vlastitu proizvodnju vina Rinna Wines, a na zabavi je pozirala i s bocom vlastitog šampanjca. Najčitaniji članci