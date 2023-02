Bila je ljubavnica Billa Clintona. Tad je imala 22 godine... Ovako danas izgleda Monica Lewinsky

Foto: YouTube/Screenshot/Ian West

Prošlo je 25 godina nakon skandala s bivšim američkim predsjednikom, a Monica još uvijek izgleda mladoliko. Pojavila se na premijeri filma 'What's Love Got To Do With it' u Londonu

Monicu Lewinsky (49) javnost pamti kao ljubavnicu bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona (76), a sada je oduševila pojavom na premijeri novog filma. Aktivistkinja i autorica u rijetkom izlasku pokazala je figuru u kratkoj jakni sa šljokicama i elegantnim crnim hlačama visokog struka. Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION Monicu i danas prati nadimak najpoznatije ljubavnice na svijetu koji je stekla 1998. godine, kada je svijet doznao za njenu aferu s tadašnjim američkim predsjednikom. Foto: youtube screenshot U Bijelu kuću došla je u ljeto 1995. godine, kao pripravnica, a posao je dobila preko obiteljske veze. Malo prije nego što što je otkrivena afera, premještena je u Pentagon jer su njeni nadređeni smatrali da previše vremena provodi s predsjednikom. Kasnije je priznala da je devet puta spavala s Billom u Ovalnom uredu. Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net Nakon što je sve izašlo na vidjelo, tadašnji predsjednik je porekao sve što mu se stavljalo na teret. O svemu je progovorio u intervjuu prije nekoliko godina u kojem je spomenuo Monicu te istaknuo kako mu je žao što se sve onda događalo te dodao kako je u to vrijeme bio pod velikim pritiskom. Supruga Hilary (75) sve mu je oprostila, a povodom Dana zaljubljenih posvetila mu je i romantičnu čestitku te podijelila njihovu staru fotografiju na Instagramu.