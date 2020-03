Clinton o Lewinsky: 'Bila mi je razonoda i olakšanje od stresa'

Novi dokumentarac o Hillary Clinton otkrio je i nešto više o najpoznatijem seks-skandalu u Bijeloj Kući - aferi njezinog supruga Billa Clintona i Monice Lewinsky.

Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država rekao je u dokumentarcu da je, kada je upoznao Monicu, bio pod velikim stresom zbog posla i da mu je afera s njom pomogla da se nosi sa svojim problemima i da "skrene misli s problema".

Također, Clinton se ovog puta javno ispričao Lewinsky i dodao da mu je žao što je postala poznata u svijetu zbog njihove veze. Podsjetimo, zadnji je put Clinton pričao o skandalu 2018. godine i izazvao zgražanje javnosti kada je rekao da Lewinsky nije dužan javnu ispriku. U dokumentarcu je ispričao i kako je te 1998. morao sve ispričati svojoj supruzi Hillary, nakon čega je uslijedilo i mučno bračno savjetovanje.

- Sjeo sam na krevet i pričao s njom. Rekao sam joj sve što se dogodilo i kada se dogodilo. Rekao sam joj da se osjećam grozno, prošlo smo puno stvari zadnjih par godina. Nisam imao ispriku, to što sam učinio je neoprostivo - ispričao je.

Hillary je također komentirala skandal pred kamerama.

- Bila sam shrvana. Nisam mogla vjerovati. Bila sam toliko povrijeđena da nisam mogla vjerovati... Nisam mogla vjerovati da mi je lagao - ispričala je te dodala da je u tom trenutku rekla Billu da on mora reći njihovoj kćeri što je napravio, što mu je još teže palo nego kada je trebao priznati supruzi.

Na pitanje zašto je riskirao svoj brak, obitelj i karijeru, Bill je u dokumentarcu rekao da u tom trenutku uopće nije razmišljao o tim stvarima. Pritisak dužnosti u Bijeloj Kući bio je prevelik i trebao je distrakciju.

- To nije moja isprika, samo objašnjenje. Osjećam se užasno - ispričao je.

Nakon svega, bračni par Clinton morao je proći i bračno savjetovanje za koje Hillary kaže da je bilo prepuno "bolnih rasprava". Bill se s njome složio.

- Savjetovanje je bila najteža stvar koju sam trebao napraviti, ali to je bilo nužno. Ona je to zaslužila i Chelsea (njihova kćer, op.a) je to zaslužila, a ja sam to trebao - ispričao je Bill.