Najpoznatiji supermodeli 90-ih opet skupa: Naomi, Cindy, Linda i Christy otkrivaju tajne slave

Živote mnogih modela za sve koji su daleko od ove sfere čini se poput bajke, obavijen jarkim sjajem, stalnim osmijesima i modnim revijama poznatih dizajnera. Međutim, je li zlato sve što sja? Iz dokumentarne serije 'The Supermodels' već za dva mjeseca saznat ćemo o top supermodelima 90-ih: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Lindi Evangelisti i Christy Turlington.

Iako oko života ovih manekenskih zvijezda, čija imena znaju i oni koje moda uopće ne zanima, kruže tračevi, mi smo pokušali prikupiti najzanimljivije činjenice koje bi vas mogle iznenaditi.

Najskandalozniji model s pravom se može nazvati Naomi Campbell, koja je već s 15 godina ušla u svijet modelinga. Postala je poznata po tome što je bila prva crnkinja koja se pojavila na naslovnici časopisa ELLE.

- Učinila sam svijet modela šarenim - komentrira.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Dizajneri su odbijali raditi s njom, kršeći potpisane ugovore, a asistenti su bježali zbog njenog specifičnog ponašanja tijekom procesa rada. Uskoro ćemo saznati zašto nitko nije htio surađivati s Crnom Panterom.

Malo tko zna da je Cindy Crawford prije nego što je postala model imala potpuno drugačije planove. Djevojka je rođena u običnoj obitelji, majka joj je bila medicinska sestra, a otac električar. Završila je školu s najboljim ocjenama i dobila akademsku stipendiju na fakultetu gdje je studirala kemijsku tehnologiju, ali život je krenuo drugačije.

Cindy je bila na naslovnicama 600 časopisa, sudjelovala je na modnim revijama i reklamama. U srpnju 1988. Crawford je postala prvi supermodel koja je pozirala bez odjeće za časopis Playboy.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Linda Evangelista isto je rođena u radničkoj obitelji. Njezine roditelji preselili su se iz Italije u Kanadu i odgajali su svoju djecu ukatoličkim tradicijama. Za stolom se svaki dan okupljala cijela obitelj jer su to smatrali obaveznim.

Zahvaljujući tome, obitelj je ostala složna cijeli život, a Linda i sad, ako je daleko od kuće, svakodnevno zove prijatelje i rodbinu. Nažalost, profesionalni život modela je prolazan, dob je snažno utjecala na Lindu - udebljala se i izgubila bivšu ljepotu.

Foto: Vouge/Profimedia

Christy Turlington je također bila nevjerojatna ljepotica svog vremena, koja je budila simpatije običnih žena. Uzorna supruga, prekrasna majka i uspješna poslovna žena koja je puno slobodnog vremena i novca trošila u dobrotvorne svrhe.

Foto: Profimedia

Turlington je snimila vlastiti dokumentarac pod nazivom "No Woman, No Cry". Svrha mu je bila proučiti kvalitetu zdravstvene zaštite majki u različitim zemljama - od prosperitetnih država do 'zaostalih' Gvatemale, Bangladeša, Tanzanije i Salvadora.