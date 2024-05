Najskuplji album na svijetu bit će izložen u Australiji: Samo ga je nekoliko ljudi poslušalo...

Album 'Once Upon a Time in Shaolin' grupe Wu-Tang, koji je od njegova izlaska poslušala tek nekolicina ljudi, bit će izložen u jednoj australijskoj galeriji. Album je slavna grupa snimala šest godina u tajnosti, a postoji samo jedna njegova kopija, koja se čuva u srebrnoj kutiji.

Album je ujedno i najskuplji album ikad prodan, a sada su ga posudili Muzeju stare i nove umjetnosti (Mona). 'Once Upon a Time in Shaolin' će biti dio izložbe 'Namedropping' kroz 10 dana u lipnju, a muzej će organizirati zabavu slušanja gdje će posjetitelji moći čuti 30 minuta s albuma.

- S vremena na vrijeme neki objekt na ovoj planeti posjeduje mistična svojstva te nadilazi svoje materijalne okolnosti. 'Once Upon a Time in Shaolin' nije samo album tako da... Znao sam da ga moram dobiti za ovu izložbu - rekao je direktor Jarrod Rawlins.

Album je sniman u New Yorku i Marrakeshu između 2006. i 2013. godine. Članovi benda su za njega snimili i pjesme sa Cher te Carice Van Houten. Grupa je tada smatrala da je glazba pojeftinila zbog online streaminga i ilegalnog skidanja pjesama te su htjeli uzeti '400 godina star renesansni pristup glazbi'. Uz album je uključena i ručno izrađena, raskošna kutija u kojoj se nalaze i stihovi uvezani na kožu te certifikat autentičnosti. Također, u kutiji se nalazi i ugovor koji vlasnik albuma mora potpisati, a zbog kojega ne smije objaviti glazbu narednih 88 godina.

'Once Upon a Time in Shaolin' je 2015. godine stavljen na prodaju, a tada ga je reper i producent RZA, ujedno i vođa Wu-Tanga, usporedio s umjetničkim djelima Picassa ili antičkim egipatskim artefaktom. Upravo zato je samo nekoliko ljudi čulo isječke svih 31 pjesama. Grupa potencijalnih kupaca je 2015. godine čula samo 13 odabranih minuta albuma te ga je za vrtoglavih 2 milijuna dolara kupio Martin Shkreli. Međutim, Martin je samo godinu dana kasnije objavio dijelove pjesama na YouTube. Nakon toga je morao album predati američkim tužiteljima, nakon što su ga osudili za prijevaru investitora. Album je zatim prodan umjetničkom kolektivu Pleasr.

Novi Sad: Wu-Tang Clan nastupio je na EXIT festivalu | Foto: Amir Hamzagic