Wu-Tang na EXIT-u proslavio 30. godišnjicu: 'Nadamo se da ćemo imati priliku vratiti se ovdje...'

Ovogodišnji EXIT festival je završio, a posljednja večer bila je zaista posebna. Hip-hop ove godine slavi 50. godišnjicu pa su posjetitelji imali priliku pogledati i poslušati nastupe neke od najvećih svjetskih i regionalnih zvijezda tog žanra.

Prvi dio večeri bio je rezerviran samo za hip-hop. Nastupali su domaći izvođači, a atmosfera je došla do usijanja tijekom 'Blackout30 Showcasea'. Hrvatski DJ Phat Phillie prvi je izašao na pozornicu i pozdravio publiku. Njegov radijski show 'Blackout', osnovan 1993. također obilježava posebnu obljetnicu, 30 godina postojanja. Tijekom njegove posebne proslave na pozornici su mu se pridružili brojni izvođači.

Foto: Marko Ristic

Prvi od njih bio je Bege Fank, koji je na pozornicu izašao odjeven u zlatno šljokičasto odijelo, glavom obojenom u zlatno i luftićem u obliku flaminga. Uz sebe je doveo i plesače koji su u pozadini plesali breakdance. Publika je neprestano pjevala i plesala uz ritam rep glazbe, a Bege je za one u prvim redovima imao i veliko iznenađenje. Iz džepa je izvadio nekoliko novčanica i bacio ih publici. Bege se nakon desetak minuta pozdravio s publikom, a sljedeći su uz Phat Phillieja nastupili srpski reperi Ajs Nigrutin i Smoke Mardeljano. Jedni od najpoznatijih regionalnih repera napravili su odličnu atmosferu svojim hitovima.

Bolesna braća sljedeća su bila na redu, međutim na pozornicu je izašao samo Pero Radojčić, poznatiji kao Bizzo.

- Baby Dooks je zapeo na granici. Tu je negdje - rekao je pa nastavio pjevati. Dooks se naposljetku nije pojavio na pozornici, ali je Bizzo vrhunski odradio nastup iako je bio sam. Veliki je aplauz dobila i grupa Prti Bee Gee, koja je nastupala prije slavnog Onyxa. Phat Phillieju ove je godine pripala čast nastupati uz veliko ime u svijetu hip hopa, Onyx. 'Slam', 'Shut 'Em Down', 'WakeDaFucUp', samo su neki od hitova na koje publika nije mogla prestati skakati. Sticky Fingaz i Fredro Starr odali su počast svim reperima koji su izgubili svoje živote, Tupacu Shakuru, Biggie Smallsu, Takeoff-u i brojnim drugima. Energičan nastup dečki iz Onyx-a pripremio je ljubitelje hip hopa za svjetsku senzaciju Wu-Tang Clan.

Foto: zoran.jesic@gmail.com

Popraćeni ogromnim aplauzom i gromoglasnim vriskom publike, slavni reperi izašli su na pozornicu. Otpjevali su svoje najveće hitove 'C.R.E.A.M.', 'Protect Ya Neck', 'Wu-Tang Forever', samo su neki od njih. 'EXIT je bio sjajan, nadam se da ćemo imati priliku vratiti se', poručila je ekipa iz Wu-Tang Clana, koji su uz 50 godina hip hopa proslavili i 30. godišnjicu postojanja.

Nakon proslave velike obljetnice hip-hopa, na pozornicu je izašao slavni DJ dvojac, braća Dimitri Vegas & Like Mike. 'Nastupamo nakon legendarnog Wu-Tang Clana, može li uzbudljivije?', rekli su čim su stali pred publiku. Uz obrade brojnih slavnih pjesama, puštali su i neke svoje hitove. U jednom trenutku zamolili su sve u publici da upale svoje bljeskalice te da ih spuštaju u ritmu pjesme. 'Lights up, lights down', pisalo je na velikom ekranu iza njih, a publika je odlično odradila zadatak. Svoj duži nastup su završili pjesmom 'Miss you', a nakon kratke pauze izašao je i slavni DJ Mahmut Orhan koji je završio ovogodišnji veliki tulum na main stage-u.

Foto: MILOS_KRSTIC

Ovogodišnji EXIT posjetilo je čak 200 tisuća ljudi u četiri dana.