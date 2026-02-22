Najšokantniji trenuci s dodjele BAFTA-e: Od fizičkih obračuna i neugodnih gafova do poljubaca

Ovogodišnja dodjela nagrada BAFTA samo što nije počela, a najveće holivudske zvijezde trebale bi se u nedjelju poslijepodne spustiti u londonski Royal Festival Hall. Timothée Chalamet i Jessie Buckley dva su imena o kojima se najviše priča uoči ceremonije, s nominacijama za najboljeg glumca i najbolju glumicu za filmove "Marty Supreme" i "Hamnet". U međuvremenu, Leonardo DiCaprio nadat će se svojoj drugoj BAFTA-i za već bogato okićen film "One Battle After Another".

Foto: Corey Rudy

Međutim, ne bi to bila noć dodjele nagrada bez malo drame, a tijekom godina ova prestižna večer pružila je obilje nezaboravnih trenutaka. Od neugodnih govora, strastvenih poljubaca, sramotnih gafova, modnih promašaja pa čak i fizičkih obračuna, na BAFTA-i su sve vidjeli. Dok se pripremamo za britanski odgovor na Oscara, prisjećamo se najšokantnijih i najiznenađujućih trenutaka iz prošlosti.

Poljubac Leonarda DiCaprija i Maggie Smith 2016. godine

Iako je poznat po vezama s mlađim damama, Leonardo DiCaprio bacio je oko na zreliju ženu kada je strastveno poljubio Maggie Smith. Dodjela BAFTA 2016. godine pala je na Valentinovo, a producenti su odlučili obilježiti praznik postavljanjem "kiss cama" za publiku koja ništa nije slutila.

@enlcmedia Dame Maggie Smith and Leonardo DiCaprio on Kiss Cam at The British Academy Film Awards 2016 🥹💋 ♬ original sound - eyesneverliechico

Kada se kamera zaustavila na Leu, nije se suzdržavao te je privukao dobro raspoloženu Dame Maggie i dao joj veliki poljubac, što je glumica kasnije opisala kao "pravo uzbuđenje". Nisu bili jedini par koji se poljubio; Julianne Moore poljubila je Bryana Cranstona, a Eddie Izzard uživao je u strastvenom poljupcu s Rebel Wilson, sve u ime zabave.

John Hurt zamahuje šakom 1979. godine

U danima kada je pio, John Hurt družio se s problematičnim tipovima poput Petera O’Toolea, Richarda Harrisa i Olivera Reeda. Jednom je rekao da je, kako bi ušao u lik za film "Ponoćni ekspres", pio sedam boca vina dnevno.

Nakon što je osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca za tu ulogu, pokušao je udariti fotografa. Ipak, cilj mu nije bio onakav kakvim ga je zamislio; promašio je i završio na podu.

Rebel Wilson pretjeruje 2022. godine

BBC je bio prisiljen ispričati se nakon što su gledatelji ostali uvrijeđeni uvodnim monologom Rebel Wilson na dodjeli 2022. godine. Australska glumica podigla je obrve svojim neobičnim komentarima i sočnim šalama u kojima je ciljala na Harryja i Meghan te Benedicta Cumberbatcha.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Jedna šala, ocijenjena previše sirovom za emitiranje, bila je na račun Daniela Craiga, kada je Rebel izjavila da bi voljela "sjesti" na zvijezdu Jamesa Bonda. Također se okomila na J.K. Rowling kada je raspravljala o svom gubitku težine, šaleći se da autorica Harryja Pottera ne bi odobrila njezinu fizičku "transformaciju", aludirajući na komentare spisateljice o transrodnim pitanjima.

Susret Kylie Jenner i Davida Tennanta 2025. godine

Obožavatelji Kylie Jenner šalili su se da "više nije u Calabasasu" nakon što je voditelj BAFTA-e David Tennant komunicirao s njom i njezinim dečkom Timothéeom Chalametom. David se našalio da je glumac iz filma "Wonka" zapravo "drugoplasirani" na natjecanju za dvojnika Timothéea Chalameta na kojem se i sam pojavio u listopadu 2024. godine.

​-Večeras imamo veliku privilegiju što nam se pridružio drugoplasirani s nedavnog natjecanja za dvojnika Timothéea Chalameta u New Yorku. Dobrodošli na BAFTA-u. Vidim, mladiću. Postoji određena sličnost, zar ne? Koliko dugo ostajete u Londonu? - rekao je Tennant.

Timothée je odgovorio:

​-Tri dana.

David se našalio:

​-Moraš poraditi na glasu, još nisi sasvim pogodio glas. Ali lijepa posvećenost detaljima, s dvojnicom Kylie Jenner je.

Obožavatelji su pohrlili na X, nekadašnji Twitter, kako bi rekli da "gube razum" vidjevši interakciju Kylie i Davida te da taj par definitivno nije bio na njihovim bingo karticama za 2025. godinu.

Michael J. Fox i njegova borba s Parkinsonovom bolesti 2024. godine

Godine 2024. Michael J. Fox ganuo je gledatelje BAFTA-e do suza kada je izašao na pozornicu u invalidskim kolicima kako bi uručio nagradu za najbolji film "Oppenheimeru". Glumcu, koji se bori s Parkinsonovom bolešću od 1991. godine, pomogli su doći do podija kako bi proglasio pobjednika.

Nakon što je na pozornicu došao u kolicima, zaradio je ovacije zvijezda poput Margot Robbie, Bradleyja Coopera i Barryja Keoghana. Legendarna filmska zvijezda osamdesetih bila je vidno dirnuta reakcijom dok se oslanjao na podij kako bi otkrio nominirane i konačnog pobjednika.

Pad hlača Marka Hamilla 2025. godine

Glumac iz "Ratova zvijezda" Mark Hamill našao se u neugodnoj situaciji kada su mu hlače odijela iznenada pale do koljena dok je predstavljao nagradu za najbolji film na prošlogodišnjoj ceremoniji. Iako ga je govornica spriječila da pokaže previše milijunima ljudi koji su gledali prijenos, prvih nekoliko redova, prepunih najvećih zvijezda, navodno je vidjelo više nego što su očekivali.

Insajder koji je navodno bio među zvijezdama u prvom redu rekao je za The Sun:'Mark je počeo govoriti, a onda su mu hlače odijela samo pale do koljena. Bilo je kao da su mu prevelike. Sve velike zvijezde poput Timothéea Chalameta, Ariane Grande, Adriena Brodyja mogle su to vidjeti iz svog kuta. Većina gostiju izgledala je užasnuto, ali ništa nisu rekli.'

Meryl Streep i njezin trenutak Pepeljuge 2012. godine

Uvijek smirena Meryl Streep bila je potpuno zbunjena kada je doživjela nezgodu s odjećom na ceremoniji 2012. godine. Dok je izlazila na pozornicu kako bi preuzela nagradu za najbolju glumicu za film "Čelična lady", veteranka glume spotaknula se i uspjela izgubiti cipelu.

Srećom, Colin Firth, njezin kolega iz filma "Mamma Mia", pritekao joj je u pomoć, požurivši pokupiti njezinu crnu Jimmy Choo cipelu i nježno je staviti na njezino stopalo. Iako je Meryl nastavila s govorom, kasnije je priznala da se osjećala užasno jer je u svojoj zbunjenosti zaboravila zahvaliti svom dugogodišnjem frizeru i vizažistu.

Jennifer Lawrence "vrijeđa cijelu Englesku" 2018. godine

Jennifer Lawrence bila je prisiljena uputiti poniznu ispriku 2018. godine nakon što su je optužili da je bila "bezobrazna" prema voditeljici Joanni Lumley. Joanna je zvijezdu "Igara gladi" nazvala "najzgodnijom glumicom na planetu", na što je Jennifer izašla na pozornicu i izjavila: "To je bilo malo previše."

Šokirani gledatelji pohrlili su na društvene mreže kako bi Jennifer nazvali "razmaženim derištem", no glumica je inzistirala da je to bila "interna šala" s Joannom, jer joj je prije nastupa rekla da je "nahvali" na pozornici.

Jennifer se kasnije ispričala što je "uvrijedila cijelu Englesku" i rekla da više nikada neće pokušati napraviti takvu šalu.

Ispad bijesa Russella Crowea 2002. godine

Russell Crowe proglašen je najboljim glumcem za svoju ulogu u filmu "Genijalni um" 2002. godine, no pobjesnio je kada su televizijski šefovi skratili njegov govor zahvale zbog vremenskih ograničenja. Kasnije je, kako piše Daily Mail, pribio producenta Malcolma Gerrieja uza zid, gurnuo ga prstom u prsa i vikao:

​-Je** mi se tko si ti. Tko je, za ime Božje, imao je**** drskosti izbaciti pjesmu najboljeg glumca?

Nakon toga je nazvao Malcolma da se ispriča i priznao da je malo prešao granicu. Čak mu je ponudio da ga izvede na pivo kako bi se iskupio. Ali Malcolm je novinarima rekao:

​-Rekao sam mu da mi cijela situacija ne pruža nikakvo zadovoljstvo, i ako se želi iskupiti bilo kome iz moje obitelji, može razgovarati s mojim sinom, kojeg malo zadirkuju u školi.

Elizabeth Hurley krade svu pažnju 1995. godine

Taman kad su svi mislili da ne može nadmašiti svoju haljinu sa zihericama, Elizabeth Hurley prihvatila je izazov da zasjeni svog dečka Hugha Granta skakućući niz stube na pozornicu BAFTA-e u uskoj ružičastoj haljini Johna Galliana 1995. godine, ne ostavljajući nikakvu sumnju da ne nosi grudnjak.

Zbunjeni voditelj Billy Connolly promucao je:

​-To bi trebala biti olimpijska disciplina: treskanje - a zatim je krenuo u nadrealnu digresiju o pričvršćivanju prepona na svaku dojku.

Hugh je te večeri osvojio nagradu za najboljeg glumca za "Četiri vjenčanja i sprovod", ali to gotovo nitko nije primijetio jer su svi bili zauzeti buljenjem u Liz.