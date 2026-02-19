Film Hamnet glavni je favorit za nagradu BAFTA za najbolji film

Film "Hamnet" mogao bi pobijediti filmove "Jedna bitka za drugom" i "Grešnici" te osvojiti glavnu nagradu na dodjeli nagrada BAFTA, budući da bi srcedrapajuća priča o Shakespeareu, njegovoj supruzi Agnes i smrti njihovog sina mogla pridobiti britanske birače.

Akcijska mračna komedija "Jedna bitka za drugom" američkog redatelja Paula Thomasa Andersona predvodi s 14 nominacija uoči nedjeljne ceremonije, a slijedi je vampirski triler "Grešnici" koji je osvojio najviše nominacija za Oscar.

Film "Hamnet" u režiji dobitnice Oscara Chloe Zhao, a temeljen na romanu Maggie O'Farrell, favorit je kladionica za osvajanje nagrade BAFTA-e za najbolji film.

- 'Jedna bitka za drugom' je još jedan izvanredan film, ali 'Hamnet'... jednostavno se čini kao film za koji bi se odlučila nagrada BAFTA - rekao je Tim Richards, osnivač i glavni izvršni direktor Vue Cinema Group.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Ako "Hamnet" osvoji nagradu za najbolji film, Anderson bi mogao osvojiti nagradu za najboljeg redatelja ili obrnuto, budući da BAFTA dijeli glavne nagrade između "dva izvanredna filma", dodaje Richards.

Svečana 79. dodjela nagrada Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti održat će se u nedjelju navečer u Londonu, a domaćin će biti škotski glumac, televizijski voditelj i redatelj Alan Cumming.