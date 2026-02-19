Obavijesti

Show

Komentari 1
DODJELA U NEDJELJU

Film Hamnet glavni je favorit za nagradu BAFTA za najbolji film

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Film Hamnet glavni je favorit za nagradu BAFTA za najbolji film
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Svečana 79. dodjela nagrada Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti održat će se u nedjelju navečer u Londonu, a domaćin će biti škotski glumac, televizijski voditelj i redatelj Alan Cumming

Admiral

Film "Hamnet" mogao bi pobijediti filmove "Jedna bitka za drugom" i "Grešnici" te osvojiti glavnu nagradu na dodjeli nagrada BAFTA, budući da bi srcedrapajuća priča o Shakespeareu, njegovoj supruzi Agnes i smrti njihovog sina mogla pridobiti britanske birače.

Akcijska mračna komedija "Jedna bitka za drugom" američkog redatelja Paula Thomasa Andersona predvodi s 14 nominacija uoči nedjeljne ceremonije, a slijedi je vampirski triler "Grešnici" koji je osvojio najviše nominacija za Oscar. 

PROMO Uz veliki interes publike dječji filma Glavonja premijerno prikazan u Zagrebu
Uz veliki interes publike dječji filma Glavonja premijerno prikazan u Zagrebu

Film "Hamnet" u režiji dobitnice Oscara Chloe Zhao, a temeljen na romanu Maggie O'Farrell, favorit je kladionica za osvajanje nagrade BAFTA-e za najbolji film.

- 'Jedna bitka za drugom' je još jedan izvanredan film, ali 'Hamnet'... jednostavno se čini kao film za koji bi se odlučila nagrada BAFTA - rekao je Tim Richards, osnivač i glavni izvršni direktor Vue Cinema Group.

HAMNET-FILM-LMK106-30
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Ako "Hamnet" osvoji nagradu za najbolji film, Anderson bi mogao osvojiti nagradu za najboljeg redatelja ili obrnuto, budući da BAFTA dijeli glavne nagrade između "dva izvanredna filma", dodaje Richards. 

Prvi put u Zagrebu! FOTO Ušle su u kino s iglama i hrpom pletiva. Nikome nije bilo jasno što se događa...
FOTO Ušle su u kino s iglama i hrpom pletiva. Nikome nije bilo jasno što se događa...

Svečana 79. dodjela nagrada Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti održat će se u nedjelju navečer u Londonu, a domaćin će biti škotski glumac, televizijski voditelj i redatelj Alan Cumming.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ksenija iz Ljubav je na selu pokazala fotku prije gubitka kila: Evo kako je izgledala
NEPREPOZNATLJIVA

Ksenija iz Ljubav je na selu pokazala fotku prije gubitka kila: Evo kako je izgledala

Ksenija, koja je u showu osvojila Josipovo srce, na društvenim mrežama je pokazala svoju fenomenalnu transformaciju. Istaknula je kako nije riječ o Ozempicu, već disciplini
Ervin iz Big Brothera ima 170 kg: Sada sam u strongman fazonu, zadovoljan sam formom
OTKRIO NAM PLANOVE

Ervin iz Big Brothera ima 170 kg: Sada sam u strongman fazonu, zadovoljan sam formom

Više od deset godina nakon Big Brothera, Ervin Mujaković ostao je poznato lice, ali sada izgleda potpuno drugačije nego za vrijeme showa
FOTO Nije joj hladno! Bujna Slavonka se u oskudnom badiću penje po snježnim planinama
OPREZ, VRUĆE FOTKE

FOTO Nije joj hladno! Bujna Slavonka se u oskudnom badiću penje po snježnim planinama

Dok većina za skijanje bira klasične jakne i hlače kako bi im bilo što toplije, Claudia Rivier odlučila je stvari pojednostaviti i odjenuti se potpuno drukčije. Na snijeg je došla u oskudnom kupaćem kostimu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026