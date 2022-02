Forbesov šest puta nagrađivani, najplaćeniji i najuspješniji producent i DJ, Calvin Harris (38), ovog ljeta će s 64 glazbenika zapaliti EXIT festival.

POGLEDAJTE VIDEO

Harris godišnje zaradi preko 300 milijuna dolara, što je tri puta više od ukupne zarade Davida Guette i Martina Garrixa. Do sada je osvojio 32 najprestižnije glazbene nagrade poput Grammyja, Billboarda, MTVja i Brita, i to uz čak 118 nominacija. Harris je surađivao s Rihannom, Ellie Goulding, The Weeknd-om, Dua Lipom, Pharrellom Williamsom i mnogim drugim uspješnim glazbenicima.

Osim brojnih nagrada i uspješnih suradnji svaku pjesmu koju je objavio postala je megahit što ga je postavilo na vrh ljestvice. Njegove pjesme imaju 35 milijardi audio i video streamova, a tom zadivljujućom brojkom svrgnuo je s prvog mjesta preminulog kralja popa Michaela Jacksona na britanskoj top 10 listi.

R&B i soul pjevač James Arthur (33) osvojio je svijet svojom izvedbom pjesme 'Impossible', a ovog ljeta slušati ćemo ga na Exitovom Main Stageu. Nakon što je poharao globalnu top listu izbacio je svoj megahit 'Say You Won't Let Go' i pomeo svu konkurenciju na britanskoj top listi i Spotifyu. Njegov album 'It'll All Make Sense in the End', kao i svi prethodni, našao među prva tri najprodavanija albuma.

Jedan od najtraženijih Billboardovih novih izvođača, Australski reper Masked Wolf (31), pridružiti će se Harrisu i Arthuru na Exitovoj pozornici. Reper je pomeo svu konkurenciju s globalnim megahitom 'Astronaut In The Ocean', koja je proglašena najvećim hitom u 2021. godini na TikTok-u.

Također, slušati ćemo britanskog DJ, hitmakera i YouTube senzaciju Jaxa Jonesa (34). Na glazbenu scenu se probio sa hitom 'I Got U' u suradnji s Dukeom Dumontom, što ga je dovelo na prvo na mjesto britanske top liste. Nakon što svojim megahitom osvojio Europu, njegova pjesma 'You Don't Know Me' s pjevačicom Raye nominirana je za Brit nagradu nakon čega su uslijedili mnogi brojni megahitovi u suradnji s Demi Lovato i Martinom Solveigom.

Australski acid house dvojac Shouse osvojiti će EXIT festival sa svojim hitom 'Love Tonight', dok će ACRAZE oduševiti publiku s hitom 'Do It To It'. ZHU će sa svojim megahitovima 'Faded', 'In the Morning' i 'Working For It' zapaliti pozornicu. Također, pridružiti će im se i kultna brazilska Sepultura legendarnom četvorkom iz Birminghama Napalm Death, Blind Channel iz Finske i bjeloruskim sastavom Molchat Doma koji su označili povijest metala i današnju hardcore, new wave i post-punk scenu.

Na Visa Fusion pozornicu stižu dobitnik Grammy nagrade za životno djelo i živa ikona punka Marky Ramone, kao i jedan od pionira elektronske glazbe s balkanskim etno elementima Djaikovski, vodeći post-punk dark-wave bend She Past Away, jedan od koncertno najaktivnijih i najatraktivnijih bendova regije – punk-folk bend Brkovi, kultni riječki i ponovo okupljeni pankeri Paraf, kao i Prti Bee Gee, Vizelj, Coach Party i Sana Garić.

Nedavno je Britanski magazin NME nominirao EXIT za najbolji festival na svijetu. Izuzetne novosti su i da EXIT ulazi u Metaverse i najavljuje predstavljanje specijalne digitalne umjetnosti u obliku nezamjenljivih tokena, odnosno NFT-ova. Prvu NFT kolekciju, koja će uskoro biti dostupna, EXIT kreira u suradnji s velikim glazbenim zvijezdama današnjice.

EXIT festival će biti održan od 7. do 10. srpnja 2022. godine na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe su potvrdila neka od najvećih svjetskih i regionalnih imena.