Nezapamćen gaf koji se dogodio ove godine na dodjeli Oscara, kada je Warren Beatty film "La La Land" krivo proglasio najboljim filmom umjesto stvarnog pobjednika "Mjesečine", mnogi su pokušali prikazati kao najveći gaf koji se ikada dogodio na dodjeli Oscara. Sljedeće jutro na naslovnici utjecajnog hollywoodskog časopisa "Variety", koji tradicionalno objavljuje sliku redatelja pobjedničkog filma, objavljena je fotografija na kojoj su zagrljeni Barry Jenkins i Damien Chazelle, redatelji "La la Landa" i "Mjesečine". Zbog te su slike mnogi kritizirali "Variety", tvrdeći da je i on, nepotrebno promovirajući "La la Land", filmu "Mjesečina" oteo zasluženo 'mjesto pod reflektorima'. Američki pisac Ira Madison svoje je razočarenje izrazio statusom na svom twitter profilu koji je bio podijeljen više tisuća puta.

- Iskreno sumnjam da bi da je 'La la Land' bio stvarni pobjednik dijelio naslovnice i udarne naslove s 'Mjesečinom' - napisao je Madison.

No, činjenica je ljudi uživaju u sukobima, pa i kada su oni izmišljeni. Dokaz je za to, piše BBC, popularnost nove američke TV serije "Svađa: Bette i Joan", zabavnih osam epizoda u kojima se secira buran odnos između dvije zvijezde hollywoodskog zlatnog doba: Bette Davis (glumi ju Susan Sarandon) i Joan Crawford (glumi ju Jessica Lange), a koji se razbuktao 1962. godine na snimanju filma "Što se dogodilo s Baby Jane". Sasvim je moguće da je svađa između dvije najveće hollywoodske suparnice na kojoj se temelji serija - izmišljena.

No mit i istina toliko su isprepleteni da ih je sada nemoguće rasplesti. TV kritičarka Farran Smith Nehme u nedavnom je intervjuu za MTV News rekla kako i ona misli da je svađa između Bette Davis i Joan Crawford, koja se danas uzima zdravo za gotovo, vjerojatno izmišljena. Ali, činjenica je, rekla je Nehme, da svi vole ženske svađe, što potvrđuje i popularnost serije. Iako je od navodnih događaja koji se prikazuju u seriji prošlo više od 50 godina, gledateljima je još uvijek zabavno komparirati različite komadiće fikcije i stvarnosti između dviju velikih glumica i likova koje one glume.

Uzmimo li s rezervom sve priče o sukobu Davis i Crawford, od njihovog romantičnog trokuta s glumcem Franchot Tone do njihovih malicioznih međusobnih uvreda na stranicama žutog tiska (priča se da je Davis 1952. kada je glumila upropaštenu poznatu glumicu rekla da zapravo glumi Joan Crawford), iza pretjerivanja sigurno ima i nešto istine. No ono što se može tvrditi sa sigurnošću jest to da je redatelj serije Ryan Murphy sve legende o sukobu između dvije glumice prihvatio i iskoristio kao prizmu kroz koju se reflektira - ponekad uspješno, ponekad neuspješno - status žena u filmskoj industriji koja se još uvijek smatra muškom industrijom. U tom je smislu serija i kritika uvriježenih stavova da žene u Hollywoodu trebaju suparnicu kako bi na taj način pokazale svoju moć.

Da ova svađa nije postojala (a možda i ne bi da ju Hollywood nije napravio takvom) trebalo bi je izmisliti. Nema sumnje da su Joan Crawford i Bette Davis i prije no što su snimile zajednički film često bile na meti medija, jedan su mjesec za medije bile najbolje, a već drugi najlošije. Prije no što su zajedno snimile "Što se dogodilo s Baby Jane" obje su imale odlične samostalne filmove: "Mildred Pierce" (Joan Crawford) i "Sve o Evi" (Bette Davis).

Premda se radnja TV serije "Svađa" odvija u 60-ima, s naglaskom na to kako se glumice pripremaju za snimanje i kako se nose s mnogobrojnim reakcijama na film "Što se dogodilo s Baby Jane". Murphy i njegov tim u seriju su ubacili snimke Davis i Crawford i njihovog rada u ondašnjem Hollywoodu. Među ostalim, Sarandon je na svoj način odglumila poznatu scenu 'Bette Davis Eyes" iz filma "Male lisice", dok je Lange oponašala Crawford u vrijeme dok je glumila u trileru "Izvan svake sumnje" i žalila se redatelju Richardu Thorpeu na groznom scenariju. Stječe se dojam da su obje žene bile na drugačijim, ali sličnim putanjama da se dokažu kako bi preživjele u Hollywoodu prepunom testosterona. Posebice Davis koja je imala problematičan odnos s voditeljem studija Warner Bros Jackom Warnerom (glumi ga Stanley Tucci). Warner je pustio u opticaj film "Što se dogodilo s Baby Jane", unatoč protestima i kako serija "Svađa" sugerira, to ima puno veze s neprijateljstvom koje se izrodilo iz njegovog ranijeg sukoba s Davis. Ako te 'flashback' scene ostavljaju dojam da su žene u sukobu, to je zbog toga što su obje borci u istom ratu za priznanje i uspjeh. To sugerira da je svađa vjerojatno bila samo pretpostavka, a da je sukob insceniran kako bi se zadovoljila publika i zadržao njihov interes.

Serija "Svađa" na set filma "Što s dogodilo s Baby Jane" dolazi na polovici prve epizode i tamo se zadržava sve do treće epizode. Na tom se setu, naravno, zbilo najviše 'sočnih' događaja, od toga da je Davis namjerno udarila Crawford u glavu do toga da je Crawford ispod kostima nosila utege, tako da je Davis, koja ju se morala vući u jednoj sceni, to jedva odradila jer su ju boljela leđa. Uglavnom, koji su god tračevi sa seta kružili, serija ih je obradila. Najbolja od takvih scena je seks za jednu noć Devis s Aldrichom (glumi ga Alfred Molina) koji je bio ubačen u seriju kako bi se uspješno produžila drama te potvrdila teza da su žene u Hollywoodu plaćale visoku cijenu svog uspjeha. Druga se važna radnja vrti oko bliskog prijateljstva Crawford s trač-kolumnisticom Heddom Hopper (glumi ju Judy Davis) koja je koristila prijateljstvo sa slavnom glumicom kako bi ju iskorištavala.

U petoj epizodi, koja se smatra najboljom epizodom serije "Svađa", Murphy i njegov tim obradili su poznatu večer dodjele Oskara 1963. kada je Bette Davis bila nominirana za najbolju glumicu, a Joan Crawford nije. No kažu da se osveta najbolje servira hladna, pa je tako Joan Crawford smislila plan kako da otme Davis trenutak slave. Sprijateljila se s druge dvije nominirane glumice - Geraldine Page (glumi ju Sarah Paulson) i Anne Bancroft (glumi ju Serinda Swan) te se ponudila da će ona umjesto njih, ako pobijede, održati govor budući da obje nisu mogle doći na dodjelu Oscara. I dosta, te se noći Joan Crawford popela na pozornicu i umjesto Anne Bancroft preuzela zlatni kipić koji je ova dobila za film "Čudotvorac". Savršeni prikaz inata i potpuno drugačije situacije suparništva no što je bilo između ekipe koja stoji iza filmova "Mjesečina" i "La La Land". Puno je ljudi gaf na ovogodišnjoj dodjeli Oskara htio prikazati većim no što je on realno bio, jer je lakše biti loš nego dobar, lakše je biti lažan no istinit, iako realno, jedno ne ide bez drugoga.