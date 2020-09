Najveća srpska reality zvijezda se zaručila: Zaplakala od sreće

Marko je Lunu zaprosio u jednom restoranu. Uz veliku tortu i svijeće izvadio je prsten i pitao je hoće li se udati za njega. Ona je naposljetku priznala kako je predosjetila da će se to dogoditi

<p><strong>Luna Djogani</strong> (23) bila je glavna zvijezda reality showa 'Zadruga 2', u kojem je naposljetku odnijela pobjedu. Kamere su zabilježile i njezinu turbulentnu vezu s <strong>Markom Miljkovićem </strong>i brojne sukobe. No uspjeli su pobijediti sve prepreke. <a href="https://expresstabloid.ba/izdvojeno/305803/nije-stedio-marko-dao-citavo-bogatstvo-za-lunin-prsten/" target="_blank">Srpski mediji</a> pišu da se par zaručio. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Lunin brat,<strong> Adam Djogani</strong>, ispričao je detalje zaruka.</p><p>- Proslavili smo u restoranu. Ja sam već deset dana na iglama. Marko nam je svima poslao poruku kako će Lunu zaprositi u nedjelju. Bio sam napet, sve smo zajedno organizirali. Prsten je savršen, Luni se jako svidio, a koliko košta nije bitno. Zaplakao sam kada sam čuo vijest - rekao je Adam za srpske medije. </p><p>Dodao je kako je Luna bila izgubljena, a kada je Marko kleknuo, počela je plakati. </p><p>- Bio je čitav dan u kaosu, trebali smo se ranije vidjeti da još sve organiziramo, ali je ona baš tada htjela s njim ići kod frizera. Morao se nekako izvući, zamalo je upropastila iznenađenje. Svima nam je javio kada da dođemo kako bi zaprosio Lunu - dodao je. </p><p>Luna nije krila koliko je sretna zbog zaruka.</p><p>- Znala sam da će se to dogoditi, predosjetila sam. Rekla sam prijateljici prije pet, šest dana da će doći do zaruka. Htio mi je već dva puta dati prsten, ali tada nije bilo suđeno da se to dogodi. Eto, bilo je: 'treća sreća' - rekla je Djogani za srpski<a href="https://www.blic.rs/zabava/luna-djogani-marko-miljkovic-veridba-prsten/6c74kyq" target="_blank"> Blic</a>.</p><p>Marko ju je zaprosio uz veliku tortu i svijeće. Nakon što je oduševljeno rekla 'da', uslijedio je poljubac i zagrljaj. Njihova veza prošla je brojne probleme, a Luna je zbog Marka bila u svađi čak i sa svojom mamom <strong>Anabelom Atijas</strong> (45), jer ne podržava njihovu ljubav.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>