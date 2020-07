Pobjednicu Zadruge teško je prepoznati: Preporodila se, sjaji

Brojni gledatelji komentirali su kako djevojka treba napustiti Srbiju nakon što izađe iz showa jer se osramotila za sva vremena. U showu je izgledala 'očajno', pisali su joj mnogi, ali zato je sada samo hvale

<p>U reality showu 'Zadruga' gledatelji su naviknuli na svakodnevne tučnjave i psovke, a ponekad i oni ostanu bez teksta kada vide kako se neki natjecatelji ponašaju. Glavna zvijezda bila je pobjednica 'Zadruge 2', <strong>Luna Djogani</strong> (23) koja je nakon prekida s Markom Miljkovićem potpuno uništena. Često je imala napadaje panike, a već mjesecima je na antidepresivima. Ona je u showu bila samo gost, a ne natjecateljica. U showu je bila nekoliko mjeseci, a izašla je prošloga tjedna. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zadruga se snimala unatoč korona virusu</strong></p><p>Ovih su je dana ulovili fotografi u Beogradu. Gostovala je na poznatoj televiziji, a za tu prigodu odabrala je kratke hlačice i bijelu majicu. Raspustila je valovitu i dugu plavu kosu pa su joj pramenovi prekrivali lice. </p><p>Mnogi su komentirali kako sada izgleda bolje nego prije. Vratimo se na priču o njenoj prošloj vezi. Marko je otkrio kako je Luna prije nekoliko mjeseci bila u stanu bivšeg ljubavnika te je odlučio prekinuti reality vezu s nekadašnjom pobjednicom. </p><p>- Ja ne mogu živjeti bez njega. Maknite se svi od mene. Ne želim ovako živjeti. Nemojte se čuditi ako me pronađete mrtvu -vikala je Luna. U jednom trenutku bacila se na pod, a odmah su uskočili njezini roditelji kako bi ju smirili.</p><p>- Ti si sramota ove obitelji. Ološ si. On te ne voli, shvati to. Uništila si ovu obitelj - vikao je Lunin otac, Gagi Djogani. Brojni gledatelji komentirali su kako djevojka treba napustiti Srbiju nakon što izađe iz showa s obzirom na to da je svoje ime, kako pišu, osramotila za sva vremena. U showu je izgledala 'očajno', pisali su joj mnogi, ali zato su sada puni komplimenata. </p><p>- Preporodila si se otkako si izašla iz showa. Baš zračiš nekom posebnom energijom - bio je samo jedan od komentara pratitelja koji inače nisu puni lijepih riječi za pjevačicu.</p><p> </p>