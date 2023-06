Najveći hit grupe Queen trebao se zvati drugačije: Evo kako...

Pjesma 'Bohemian Rhapsody' jedan je od najvećih hitova grupe Queen, a sada je otkriveno da se pjesma originalno trebala zvati 'Mongolian Rhapsody', piše New York Times.

POGLEDAJTE VIDEO:

Legendarni frontmen grupe Queen, Freddie Mercury napisao je u originalnim zapisima, točnije u naslovu rock opere, 'Mongolian' te je kasnije prepravio u 'Bohemian'.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Tekst su pronašli zajedno s njegovim stvarima koje je prodavala pjevačeva prijateljica Mary Austin. Ista ona koja je u travnju najavila BBC-u da ih planira prodati. Originalni spis pjesme procijenjen je navodno na 1,2 milijuna britanskih funti.

Također, Mercury je originalno drukčije zamislio i stih 'Mama, just killed a man, Put a gun against his head, pulled my trigger, now he’s dead' koji su po originalnom spisu glasili:

'Mama

There’s a war began

I’ve got to leave tonight

I’ve got to stand and fight'