Najveći Oscar skandal: Kipić je preuzeo nepoznati tip i otišao

U Los Angelesu će se u nedjelju ponovno održati prestižna dodjela filmskih nagrada Oscar. Eventualni dobitnici pripremaju da cijela svečanost dodjele prođe kako treba, ali ponekad ipak promaknu neke greške u produkciji, čitanju dobitnika nagrade ili pak u samom održavanju govora. Neki neugodni događaji dosad su ostali zapamćene kao najveći skandali, a ovo su neki od njih.

Kipić je misteriozno nestao

Ovaj incident dogodio se davne 1937. kada je američka glumica Alice Brady osvojila zlatni kipić za najbolju sporednu ulogu u filmu 'In Old Chicago'. Imala je slomljeni gležanj pa nije mogla doći preuzeti nagradu, a umjesto nje, na pozornicu je po nagradu došao nepoznati muškarac. Organizatori su pretpostavili da je riječ o nekome bliskome glumici, ali kasnije se ispostavilo da nitko ne zna tko je on. Zlatni kipić tako je misteriozno nestao, a kradljivca nikada nisu našli.

Golotinja na pozornici

Na dodjeli filmskih nagrada 1974. godine, voditelj David Niven upravo je najavljivao Elizabeth Taylor koja je trebala doći na pozornicu i predati nagradu za najbolji film godine. Međutim, u tom trenutku pozornicom je pretrčao Rober Opal, umjetnik i aktivist za gay prava. Bio je potpuno gol, a neugodnjak voditelja, ali i publike koja je sve to promatrala iz prvih redova, ostao je zapamćen sve do danas.

Marlon Brando odbio je nagradu

Američki glumac Marlon Brando 1973. godine dobio je nagradu Oscar za ulogu u kultom filmu 'Kum'. Iako bi svaki drugi glumac jedva čekao primiti ovakvu nagradu, Marlonu se baš i nije svidjela te ju je odbio. Večer uoči službenog proglašenja i dodjele, glumac je i sam najavio da će bojkotirati ceremoniju i poslati Sacheen Littlefeather, manje poznatu glumicu, da na pozornicu ode umjesto njega.

Ona je bila aktivistica pokreta za prava američkih starosjedioca. Njezin govor postao je povijesni trenutak koji se i danas pamti kao jedan od najvećih skandala dodjele nagrada Oscar.

Psovanje Samuela L. Jacksona

Američki glumac Samuel L. Jackson (70) za vrijeme dodjele nagrade Oscar 1995. nije skrivao razočarenje i bijes kad nije uspio osvojiti kipić za najboljeg sporednog glumca u filmu 'Pulp Fiction'. Umjesto njega, Oscar je dobio Martin Landau, a Samuel se nije suzdržavao od psovanja u kadru. Njegovu reakciju zabilježile su i kamere.

Veliki gaf redatelja 'Titanica'

Film 'Titanic' redatelja Jamesa Camerona (64) 1998. osvojio je čak 11 nagrada Oscar. Redatelj je kod primanja nagrade u govoru zahvalio svima koji su sudjelovali u snimanju, a publiku je zaprepastio na samom kraju govora. Naime, pri kraju je citirao sam sebe, odnosno Jacka pa je tom prilikom viknuo 'Ja sam kralj svijeta!', Njegova izjava odmah je potaknula kritičare koji su na zaključili da je Cameron arogantan i umišljen.

Angelina izjavila da je zaljubljena u brata

Američka glumica Angelina Jolie (43) 2000. godine na dodjelama Oscara dobila je nagradu na najbolju sporednu glumicu u filmu 'Girl, Interrupted'. Tijekom primanja nagrade, u govoru je izjavila kako je 'ludo zaljubljena u svog brata', a cijela ta izjava ne bi bila toliko čudna da se tu istu večer nisu poljubili u usta na crvenom tepihu.

Michaela Moorea izviždali na pozornici

Jedan od najneugodnijih trenutaka na dodjeli nagrada bio je govor Michaela Moora 2003. godine kada je osvojio Oscar za dokumentarni film 'Ludi za oružjem'. Kao što mnoge zvijezde prilikom svečanih govora znaju spomenuti probleme u svijetu i tako doprijeti do što većeg broja ljudi, isto je pokušao napraviti i san Moore. Tijekom primanja kipića, žestoko je kritizirao tadašnjeg predsjednika Georgea W. Busha zbog ratovanja na Bliskom istoku.

Međutim, određenom dijelu publike njegov se kritički govor nije nimalo svidio pa su mu počeli zviždati, a navodno su ga i gađali stvarima iz svojih sjedala.

'La La Land' greškom osvojio Oscar

Jedan od najvećih gafova na dodjeli nagrada Oscar dogodio se 2017. godine, kad su Warren Beatty (81) i Faye Dunaway greškom za najbolji film godine proglasili mjuzikl 'La La Land'. Beatty dobio pogrešnu omotnicu, ali se u zadnji čas nije usudio pročitati već je papir predao svojoj kolegici koja je kao iz topa pročitala ime pogrešnog filma.

Pravi dobitnik zapravo je bio film 'Moonlight', a jedini problem bio je u tome što je Brian Cullinan, koji je bio zadužen za davanje omotnice, predao onu krivu. Najveća neugodnost je krenula kada se ekipa iz 'La La Landa' popela na pozornicu, nakon čega se producent pojavio na pozornici i objasnio kako je točno došlo do pogreške.

Legendarni pad nes(p)retne Jennifer Lawrence

Glumica Jennifer Lawrence (28) na svoju je prvu dodjelu 2013. stigla u raskošnoj Diorovoj haljini, ali kad se penjala na pozornicu ne bi li primila zlatnog kipića za ulogu u filmu 'Silver Linings Playbook', glumice se spotaknula i 'tresnula' na pod. Iako je njezin gaf vidjelo nekoliko milijuna ljudi, Jennifer se samo nasmijala, digla i odšetala po svoj Oscar.

Hart odustao od domaćina Oscara

Zbog prosvjeda oko homofobnih objava na društvenim mrežama, američki komičar i glumac Kevin Hart (39) odbio je voditi 91. dodjelu Oscara. S obzirom na to kakve je probleme izazvala cijela situacija, nitko ne želi biti domaćin dodjele najprestižnijih filmskih nagrada.

Fijasko koji je izazvao skandal s Hartom, Akademija filmskih umjetnosti i znanosti odlučila je ovogodišnju dodjelu Oscara neće voditi nitko. Mjesto jednog glavnog voditelja, kako je to običaj već 30 godina, zamijenit će nekoliko prezentera.

