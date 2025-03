Najveći skandali Porina: Rozga plakala, Severina je mijenjala tekst, Dvornik mokrio s balkona

Početak ove godine obilježila je Thompsonova pjesma 'Ako ne znaš šta je bilo', koja je ušla među top 20 za nagradu Porin u kategoriji Pjesma godine. To se nije svidjelo Mireli Priselec Remi iz grupe Elemental koja je zbog Thompsona pozvala na bojkot nagrade.

- Iščekujem reakciju odbora Porina, a ove godine definitivno bojkotiram glasanje (i pozivam druge kolege da učine isto), ako se ispostavi da se popis nominiranih neće revidirati. Muzika nisu samo tra-la-la notice jer muziku stvaraju ljudi koji iza toga stoje svojim imenom i prezimenom. I djelima. I ne, ne može se odvojiti lik od djela - kazala je Remi za INMagazin. Njezina reakcija izazvala je podijeljena mišljenja među izvođačima te javnosti.

U susret 32. dodjeli Porina, koja će se održati večeras u 20.15, a prijenos je na Prvom programu HRT-a, prisjetili smo se najvećih skandala i najzanimljivijih trenutka s hrvatske glazbene nagrade, koji se i danas prepričavaju.

Dino Dvornik obilježio je dodjelu 1997. godine u Opatiji. Pokojni pjevač je s balkona hotelske sobe mokrio po gostima koji su sjedili na terasi kafića.

ARHIVA - Split: Hrvatski radio proslavio 80. rođendan | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Iste godine Davor Gobac kao prezenter nije izgovorio tekst koji su mu napisali scenaristi, nego je majci u izravnom prijenosu poručio kako može biti sigurna da neće napraviti nikakvu nepodopštinu jer je smješten u sobi s Dinom.

Severina je ostala zapamćena na Porinu 2002. godine u Dubrovniku. Uživo je prepjevala svoju pjesmu “Mala je dala”, a u posljednji tren promijenila je riječi. Dok je pjevala, gledala je u Zrinka Tutića koji je sjedio u prvom redu te smatrao da su stihovi te pjesme neprikladni za manifestaciju poput Porina. Pjevačica se na taj način obračunala s kompozitorom i menadžerom.

Domaći reper 90-ih, legendarni El Bahatee priuštio je skandal u live prijenosu kada je tijekom svog nastupa na Porinu 2003. izvukao američku zastavu na kojoj je stajao natpis 'Jedite k***c'. Navodno je prosvjedovao protiv ratova u Iraku i Afganistanu, a zbog toga je, prema tadašnjem pisanju medija, dobio zabranu ulaska u SAD.

Na popisu se našao i Damir Urban koji je 2015. godine odbio primiti nagradu za album Mamut koji je bio predložen za kategoriju rock album godine, a potom za najbolji album alternativne glazbe.

Tragično preminuli Toše Proeski ostao je bez triju nominacija jer je stranac. Tada su se mnogi izvođači složili da je 2008. upravni odbor nagrade napravio veliku pogrešku. Album “Igra bez granica”, koji je snimio u Hrvatskoj s našim autorima, smjestili su u kategoriju stranog albuma.

Te iste godine, TBF je osvojio šest nagrada, a Mladen Badovinac je onaj najvažniji, za album godine, darovao novinarki.

Zapamćen je ostao i istup Dječaka, nekadašnjeg hip hop sastava iz Splita, koji su na Porinu 2016. godine nakon izvedbe pjesme 'Struja' glasno uzviknuli: "Montirani proces! Stop cenzuri na HRT-u." Njihove riječi odnosile su se na tada ukinutu satiričnu emisiju News Bar.

Osim što je Porin 2011. godine u Biogradu pamtila po osvajanju nagrade za najbolju pjesmu “Bižuterija”, Jelena Rozga ga je pamtila i po vlastitim suzama. Njezini kolege nisu bili oduševljeni što je osvojila nagradu te su je hladno pozdravljali i poprijeko gledali.

- Nakon prošlog vikenda itekako ću razmisliti hoću li u budućnosti više otići na dodjelu diskografskih nagrada jer sam se tamo osjećala nepoželjnom, a cijela ta atmosfera bila je uštogljena i licemjerna. Ljudi iz moje struke promatrali su me kao neprijatelja, pozdravljali su me hladno i preko volje, gledali su me poprijeko. Ništa mi nije bilo jasno. Pitala sam se jesam li nešto skrivila, jesam li možda nekome nešto ružno napravila - kazala je tada Jelena.

Pjeva?ica Jelena Rozga kraljica estrade u 2011. | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Prvo je plakala od sreće, a onda od tuge jer nije razumjela zašto su se tako ponijeli prema njoj.

Goran Bare je 2019. godine fotografima pokazao srednji prst. Na dodjeli, dok je na pozornici Petar Grašo pjevao ‘Ako te pitaju‘, Bare je u publici prvo začepio uši, a potom glumio da si reže vrat.

Zagreb: Koncert Gorana Bareta u klubu Boogaloo povodom 40. godina karijere | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL