Nakon 13 godina: Luky se vratio koncertima, nastupio u Šibeniku

Novu koncertnu sezonu i proslavu 12. rođendana, šibenska Tvrđava sv. Mihovil obilježila je koncertom Dragana Lukića Šegedina - Lukya koji se na pozornicu vratio nakon trinaest godina diskografske i koncertne tišine. On je pred prepunom Tvrđavom predstavio nove pjesme, a publika ga je s veseljem dočekala.

U gotovo trosatnom koncertu redale su se pjesme koje su obilježile generacije poput Ti si more, Nigdi mira nimam, Mislit na sebe, Provaj, Svitlo u tebi, Znak, Još uvik iman voje, Tamo di san davno tija, Daleko i Hvala. Posebnu pozornost privukle su i novije pjesme Srce od zlata, Grad pored luke i Zbogom anđeli s njegovog EP-a Grad pored luke.

Foto: Zoran Orlić za Glazbu.hr

Tijekom večeri Luky se prisjetio i velikana domaće i regionalne glazbene scene. Emotivnom izvedbom pjesme Odabrat ćeš gore odao je počast Arsenu Dediću, jednom od najvećih umjetnika, a posebno iznenađenje bila je Balaševićeva pjesma Stih iznad svih koju je posvetio svim kantautorima koji su svojim pjesmama obilježili živote publike diljem regije.

Koliko je publika uživala u koncertu najbolje potvrđuje činjenica da je Luky čak dva puta vraćen na bis. Ovacije nisu prestajale ni nakon završetka službenog dijela programa, a posebnu toplinu cijeloj večeri davala je prisutnost njegove obitelji, koja ga je iz publike bodrila i podržavala tijekom cijelog nastupa.

Foto: Zoran Orlić za Glazbu.hr

Lukyja je pratio osmeročlani bend sastavljen od sjajnih korčulanskih glazbenika: Jakov Selačić (bubnjevi), Tino Andrijić (bas), Marija Žanetić (violina), Darijo Mrgudić (klavijature), Rafaela Petrić (prateći vokal), Josipa Dužević (akustična gitara i prateći vokal), Ante Dužević (akustična, el. gitara, prateći vokal) i Denis Štimac (električna gitara).