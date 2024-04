Nakon 24 godine opet na malim ekranima: Robert Downey Jr. ima čak 4 uloge u novoj seriji...

Tijekom 11 godina glumio je Tonyja Starka u devet filmova, pa je uslijedila sporedna uloga u 'Oppenheimeru', za što je netom osvojio Oscara, mini-serija 'The Sympathizer' i nije bila baš očekivan potez Roberta Downeya Jr. Osobito jer je zadnji put na malim ekranima bio prije 24 godine u seriji 'Ally McBeal'.

Ovog puta 59-godišnji oskarovac 'uskočio' je ne u jednu nego u četiri uloge, i to na zahtjev Parka Chan-wooka, legendarnoga korejskog filmaša, najpoznatijeg po 'Oldboyu', koji je režirao prve tri od sedam epizoda 'The Sympathizera' snimljenog prema istoimenom romanu Vieta Thanha Nguyena za što je osvojio Pulitzera 2016.

Foto: HBO

- Znao sam da će glumiti Straussa u 'Oppenheimeru' biti iznimno zahtjevno, tako da sam imao osjećaj da će me 'The Sympathizer' opustiti. To su sve različite uloge, sve bijelci, američki arhetipovi. Agent CIA-e, profesor, kongresmen i redatelj - rekao je Downey Jr. za Esquire, koji je i izvršni producent serije.

Zbog uloga je bez problema pristao na transformaciju, a čak je i 'oćelavio'. U tome su mu, kako je nedavno ispričao, pomogla djeca koja su mu obrijala glavu. I u pomno razrađenom scenariju, s 'milijun' detalja, što je modus operandi Chan-wooka, oskarovac je uspijevao improvizirati.

Foto: Imdb

- Oduševio me. Pitao sam se kako je moguće da tako brzo dolazi s takvim rečenicama dok smo snimali. Je li unajmio pisce koji mu kod kuće smišljaju te improvizacije pa ih on nauči napamet - našalio se Chan-wook.

U središtu serije, koja je na HBO stigla 14. travnja, komunistički je špijun francusko-vijetnamskog podrijetla, identificiran samo kao Kapetan (igra ga Hoa Xuande), tijekom posljednjih dana Vijetnamskog rata. Pred kraj rata prisiljen je pobjeći u SAD, a dok živi u zajednici južnovijetnamskih izbjeglica, nastavlja sa špijunskim zadacima, boreći se između svoje izvorne odanosti i novog života.