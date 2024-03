Oskarovca je supruga spasila iz pakla droge: Bio sam izgubljen i sebičan. Zarađivao sam previše

Holivudski glumac Robert Downey Jr. (58) osvojio je Oscara za najbolju sporednu ulogu u filmu 'Oppenheimeru'. Danas je jedan od najuspješnijih glumaca u Hollywoodu, 'težak' je vrtoglavih 300 milijuna dolara, a mnogima je najpoznatiji po ulozi u filmu 'Iron Man'. Međutim, prije otprilike 20 godina, slavni glumac vodio je potpuno drugačiji život. Bio je oličenje uništenog talenta ogrezlog u ovisnost o drogama i alkoholu, zbog kojih je tijekom 90-ih bio osuđen na višegodišnje zatvorske kazne.

Foto: Mike Blake

Marihuanu je pušio već s osam godina i to zbog oca

Slavni glumac rođen je 4. travnja 1965. u New Yorku u umjetničkoj obitelji. Otac mu je Robert John Downey Senior, avangardni redatelj koji se proslavio filmom iz 1969. godine “Putney Swope”, komedijom kojom je raskrinkao korumpiranu holivudsku marketinšku mašineriju. Uz njega je Downey Jr. počeo glumiti kao petogodišnjak. I majka Elsie je bila glumica koja mu je usadila ljubav prema filmu i kazalištu pa je prvu ulogu odigrao već 1970. godine u očevu filmu “Pound”. Otac mu je dodijelio i niz manjih uloga u još nekoliko filmova. Ali gurnuvši ga u svijet glume i filma, otac Robert sinu je otvorio vrata i u svijet droge. Mali Robert s tatom je popušio prvi joint kad mu je bilo samo osam godina.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

- Od tada sam redovito pušio marihuanu. Bio je to jedini način da pokažem tati koliko ga volim i bio je to jedini način koji je on razumio. Radio sam to da bih bio kao on. Do tinejdžerske dobi već sam iskušao koliko god droga sam mogao, osim heroina - ispričao je mnogo godina poslije Downey Jr. Pridonio je tome i razvod roditelja. S 13 godina Robert se s ocem iz New Yorka preselio u Los Angeles, gdje su odmah iskoristili njegov talent. Zaigrao je u filmu “Up the Academy”, ali ubrzo je shvatio da ga privatno uopće ne zanima škola pa je uz očev blagoslov sa 17 napustio redovno školovanje i posvetio se glumi.

Sa 17 godina napustio je školu i posvetio se glumi

Ipak, obojica su zaključili da je bolje za mladoga glumca da se vrati u New York i pokuša živjeti s majkom i starijom sestrom Alice. Okrenuo je novu stranicu u životu i počeo prati posuđe u obližnjim restoranima, zatim je radio kao prodavač obuće u trgovini, a noću je dodatno zarađivao nastupajući kao živa skulptura u underground klubu Area. Na off-Broadwayu pridružio se kazališnoj trupi gdje ga je pod svoje uzeo agent i počeo ga slati na audicije za holivudsku produkciju. Sve to nije ga maknulo od povremenog konzumiranja droge. Bila je 1984. kad je zaigrao u filmu “Firstborn”, a film je značajan zato što je na setu upoznao vršnjakinju i kolegicu Sarah Jessicu Parker i prvi put se ozbiljno zaljubio.

Foto: FS2/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

'Previše sam se uživio u ulogu ovisnika o kokainu'

Oboje mladi i iznimno talentirani, počeli su živjeti zajedno i povremeno glumiti zajedno u filmovima. No dok je Sarah Jessica pažljivo gradila karijeru koja ju je poslije odvela u hit “Seks i grad”, Downey Jr. nastavio je partijati i sve se više drogirati. Iduće godine opet su igrali u istom filmu. Bio je to “Djevojke žele zabavu”, ali dok je Parker igrala glavnu ulogu, Downeyu su dodijelili gotovo nevidljivu ulogu i to - pankera koji uništava zabave. Film iz 1987. “Manje od nule” bio je prava prekretnica u njegovu životu. Ondje je igrao glavnu ulogu ovisnika o kokainu. I dok je profesionalno briljirao, privatno je dotaknuo dno.

- Sve do te uloge bio sam vikend-narkoman, odnosno drogirao sam se kad nisam radio. Toliko sam se poistovjetio s ulogom homoseksualca ovisnika da sam se počeo drogirati i na setu. U stvarnom životu sam postao lik kojeg sam glumio. I to je potrajalo puno dulje nego što sam mislio. Bio sam potpuno izgubljen - prisjetio se.

Foto: Mike Blake

Shvatio je da se neće sam uspjeti riješiti droge i alkohola pa je potražio stručnu pomoć. Otišao je prvi put na rehabilitaciju, ali bez dugoročnijih rezultata. Kako je rekao, njegova ovisnost uništila je sedmogodišnju vezu sa Sarah Jessicom Parker:

- Bio sam strašno sebičan. Pio sam, drogirao se, a to je sve ono što Sarah Jessica nije željela u svojoj blizini. Ipak, trpjela me s puno ljubavi i strpljenja. Pružala mi je topli dom, sigurnost i razumijevanje unatoč svim porocima. Pokušala mi je pomoći i bila silno nesretna kad je vidjela da ništa ne daje rezultate. Zarađivao sam puno novca, ali sam bio samoživ i nediscipliniran. Bio sam ‘sretno anesteziran’ svih sedam godina veze i zato moja luda ljubav za Jessicom nije bila dovoljna da spasi vezu - ispričao je Robert, koji je za sve one koji su se ozbiljno posvetili poslu mislio da su dosadni i nastavio živjeti po svom. Zapravo, najstrašnije godine tek su bile pred njim.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Da nema Jessice, Robert bi se zabio u zid sa sto na sat i više ga sigurno ne bi bilo - rekao je tih godina njegov otac. A i nije puno pogriješio. Prijatelji su svjedočili da je Downey znao juriti autom pod utjecajem kokaina i ecstasyja i još u vožnji pušiti kokain. Uglavnom, nakon sloma veze s Jessicom 1991. ona je uskoro pala u zagrljaj još jednom junioru. Ovaj put bio je to John Kennedy. No ni ta veza nije potrajala dugo. Ali već iduće godine prohodala je s današnjim suprugom Matthewom Broderickom, za kojeg se udala 1997. Robert je pak unatoč svemu dobio još jednu ulogu kojom se proslavio. Richard Attenborough 1992. mu je dao da igra najpoznatijeg komičara na svijetu u biografskom filmu “Chaplin”. Odigrao ga je maestralno i za ovu ulogu bio nominiran za Oscar, a osvojio je i BAFTA-u za najboljega glumca. Ugledni redatelji su ga počeli respektirati i davati mu sve izazovnije uloge, a izgledalo je i da se privatno sredio jer je u travnju 1992. godine počeo novu vezu. Ovaj put zaljubio se u glumicu i pjevačicu Deborah Falconer. Nakon samo 42 dana veze, točnije 29. svibnja, oženio je vršnjakinju.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Prekršio je uvjetnu kaznu kad je drogiran otišao u pogrešnu kuću

Činilo se da se Downey smirio i da uživa u obiteljskom životu jer im se iduće godine u rujnu rodio i sin Indio Falconer Downey. No Robert nije odustao od divljeg života. U iduće tri godine njegovo drogiranje postala je javno. Unatoč svemu dobio je uloge u nekoliko odličnih filmova. Bračni par se zajedno pojavio u Altmanovu filmu “Kratki rezovi”, a nakon toga Downey je zaigrao u “Rođenim ubojicama”. Nakon drame “Restauracija” s Meg Ryan, počela je i prava drama u njegovu životu. Policija ga je 1996. zaustavila i uhitila zbog prebrze vožnje u pijanom stanju, posjedovanja heroina i ilegalnog pištolja u kojem, doduše, nije bilo metaka. Na suđenju se saznalo da je te večeri zvao okolo prijatelje da mu posude novac, a zatim je odjurio dileru po heroin s kojim su ga uhvatili. Mnogi su se pitali zašto takva zvijezda ne može diskretno naručiti dilera u svoj dom, no oni koji su ga bolje poznavali rekli su da Robert jednostavno voli život na rubu. Osudili su ga na tri godine uvjetne i obavezno liječenje te stalne kontrole krvi. No nastavio se još više drogirati i piti. Tako se jednom prilikom toliko napio da je pri povratku kući umjesto u svoju ušao zabunom u susjedovu kuću. Usred noći susjeda je panično pozvala policiju jer ga je zatekla kako svom snagom hrče u dječjem krevetiću njezina sina. Bilo je to dovoljno da prekrši uvjetnu i 1997. završi iza rešetaka na šest mjeseci. U veljači 1998., potkraj služenja kazne, potukao se s cimerom u ćeliji i posjekao nos. Unatoč svemu u iduće tri godine odigrao je na desetke uloga u raznim filmovima. A onda su ga 1999. ponovno uhvatili s kokainom. Opet je završio u zatvoru. Umjesto milijunskih honorara od uloga, idućih šest mjeseci zarađivao je osam centi na sat. Radio je u kuhinji i mijesio tijesto za zatvorske pizze. Pušten je u proljeće 2000. i odmah je dobio ulogu Larryja Paula u popularnoj TV seriji “Ally McBeal”. Nije bio dugo na slobodi. Već potkraj studenog policija u Palm Springsu dobila je anonimnu telefonsku dojavu da će u njegovoj hotelskoj sobi pronaći kokain i tablete valiuma.

Upali su mu istu noć u hotel i pronašli točno ono što je dojavljeno. Doduše, manje količine kokaina, ali kad su mu izvadili krv, pronašli su u njoj supstanciju i naravno - opet ga zatvorili. Ovaj put platio je 15.000 dolara da ga puste na slobodu i ravno iz zatvora vratio se na set serije. Ipak, producent David E. Kelly najurio ga je iz serije. Ni supruga Deborah nije ga više mogla trpjeti. Sve to previše ju je koštalo živaca. Šest godina nadala se da će se smiriti. Budući da se Downey nije dao ukrotiti, već 2001. počeli su živjeti odvojeno, a onda je zatražila i razvod, pa je brak sudski okončan 2003. U međuvremenu je 2002. upoznao osam godina mlađu producenticu Susan Nicole Levin na setu filma “Gothika”. No nije s njom išlo odmah lako. Morao se jako potruditi.

Foto: Insagram/screenshot

- Jasno sam mu dala do znanja da imam nultu stopu tolerancije na drogu i alkohol. Mislila sam: ‘U redu, ili će pristati ili ćemo se razići’ - rekla je jednom prilikom Susan Levin, danas gospođa Downey. I Robert je bio svjestan da ga daljnje drogiranje vodi ravno u zatvor ili u smrt.

- Ljudi poput Feniksa uzlete iz pepela jer ugledaju mogućnost da nadvladaju ovisnost i učine nemoguće. I ja sam shvatio da su pravi glumački uspjesi tek slijede. Ali ne samo to. Potrebno je da uz sebe imate osobu koja vas voli, ali još je važnije da vi jako volite nju. Ona je vrlo jasno rekla što misli o meni i drogiranju. No to su mi govorile i sve moje bivše žene i djevojke, govorili su socijalni radnici, govorili su policajci, tužitelji, suci, zatvorski čuvari, producenti i redatelji, agenti osiguravajućih kuća... Ništa me nije promijenilo. A onda sam upoznao Susan i sve se promijenilo - objasnio je glumac. Hodali su godinu dana. Zaprosio ju je na njezin 30. rođendan, 6. studenog 2003.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Zaruke su proslavili putovanjem u London, a vjenčali su se 2005. godine

Darovao joj je prsten s dijamantima i vrlo rijetkim afričkim safirom koji je dizajnirala Loree Rodkin. Proslavili su zaruke putovanjem u London. Vjenčali su se dvije godine poslije, 27. kolovoza 2005. Najprije su večeru organizirali njezini roditelji u luksuznom restoranu, a potom su se svatovi preselili na privatno imanje Windy Dunes u državi New York. Među uzvanicima su bili Keanu Reeves, Ellen Barkin te Sting i Billy Joel koji su im i zapjevali. Ovaj put, umjesto heroina Downey je uoči samog vjenčanja za smirenje odradio 30-minutni trening kung fua koji je počeo trenirati kao dio programa za odvikavanje. Osim što se ostavio droge, Downeyja i Susan povezao je i posao. Iste godine nakon planetarnog uspjeha prvog “Iron Mana” Downey je nominiran za Oscar i za ulogu u filmu “Tropska oluja”. Susan uglavnom producira njegove filmove, a 2012. dobili su sina Extona Eliasa Downeya.

Foto: PA/Pixsell

- Susan je najbolja žena i majka. Bili smo jako uzbuđeni i nervozni zbog Extonova rođenja. A sada mi se čini kao da je oduvijek bio s nama. Ne mogu zamisliti život bez njega - rekao je Downey nekoliko tjedana nakon sinova rođenja. A godine 2014. dobili su kći Avri Roel Downey. Premu sudeći, glumac je postao uzoran suprug koji uživa sa svojom obitelji.