Nakon 50 godina, sastav KISS najavio kraj karijere: Siguran sam da ću plakati kao djevojčica

Rock sastav KISS je prije tri mjeseca objavio datume europske turneje, a sada su otkrili datume i oproštajne turneje u Sjevernoj Americi. Kraj karijere najavili su nakon 50 godina na sceni.

Svoju oproštajnu turneju 'The End of the Road' započinju u teksaškom 'Moody Centeru' u Austinu 29. listopada. Ukupno će imati 19 nastupa, a posljednji nastup bit će dvodnevni, 1. i 2. prosinca u 'Madison Square Gardenu' u New Yorku.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Dosta se šalim govoreći 'Muškarci ne plaču'. Siguran sam da ću plakati kao devetogodišnja djevojčica kad joj netko stane na nogu. KISS je rođen u 23. ulici. Trebalo nam je samo 50 godina da odemo igrati finale deset blokova dalje, u 33. ulici, a to je Madison Square Garden. Stanley je također ponosan što ćemo završiti tamo gdje smo i počeli, u Velikoj jabuci - rekao je pjevač i basist Gene Simmons (73) u emisiji 'The Howard Stern Show'.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Gene u bendu nastupa uz suosnivača Paula Stanleya (71), gitarista Tommyja Thayera (62) i bubnjara Erica Singera (64).

- Neki ljudi su se smijali i govorili: 'Ova turneja End of the Road traje već godinama'. Da, izgubili smo dvije i pol godine zbog covida. Inače bismo već bili gotovi. Dakle, da, ovo je kraj. Kad dođeš pogledati show, super je. To je nastup s najvišom tehnologijom na svijetu, a ipak je jasno da je riječ o vrhunskom rock 'n' roll showu. Nije Vegas. To nije nešto što gubi svoj imidž. To je sve što je KISS, ali pojačano i povišeno, pa gledajte, dajemo sve što imamo - ispričao je Simmons.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Četiri izvođača koje obožavatelji zovu Demon, Starchild, Spaceman i Catman, svoj posljednji studijski album, 20. po redu, objavili su 2012. godine pod nazivom 'Monster'. U 50 godina karijere prodali su više od 100 milijuna albuma, a zbog svog uspjeha primljeni su u Rock and Roll kuću slavnih.

