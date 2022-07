Rock spektakl: Basist pljuvao krv, pucalo se iz gitare, a pjevač jurio na ziplineu iznad publike

Neviđeni spektakl, komentirala je publika nakon što je u subotu navečer izlazila iz zagrebačke Arene ispunjene konfetima, balonima i velikim napuhanim lutkama legendarnog američkog rock benda Kiss koji je na oproštajnoj turneji "End Of The Road".

Gene Simmons (72), Paul Stanley (70), Eric Singer (64) i Tommy Thayer (61) zabavljali su publiku puna dva sata kao mladići u najboljim godinama. Uz zvuke klasika "Detroit Rock City" spustili su se s plafona na binu na četiri male platforme. Glam rokeri nisu zakasnili ni minute, dapače, malo su i uranili.

- Dobra večer, Zagrebe! Ovo je naš prvi put ovdje, prvi put u Hrvatskoj. Reći ću vam nešto... čuli smo puno o vama, a sada da čujemo i mi vas - uzviknuo je Paul Stanley na samom početku koncerta. Publika je pljeskala i pjevala u glas s njima, a raspon godina bio je od maloljetne djece i tinejdžera do vršnjaka članova Kissa.

Zaredali su se hitovi "Shout It Out Loud", "Deuce", "War Machine", "Heaven's on Fire"... popraćeni spektakularnim svjetlosnim efektima i pirotehnikom. Prvim redovima je svakako bilo vruće od mnoštva vatre na bini, a znojio se i Gene Simmons koji je svako malo brisao lice ručnicima i bacao ih u publiku.

Zalijevao je sebe i obožavatelje vodom, a 'znojio' se i čovjek kojem je bio posao da mu na pozornicu nosi nanovo sve što baci...

Gitarist Tommy Thayer izazvao je oduševljene cijele dvorane kada je uz solo izvedbu gitare 'pucao' iz nje.

S fanovima se najviše zezao basist Gene Simmons, koji je, kao i uvijek, plazio svoj dugački jezik, pljuvao scensku krv i igrao se vatrom. U kostimu teškom više od 10 kilograma hodao je bez problema, a s djevojkama u publici šalio se i govoreći da je, 'nažalost', oženjen pokazujući im vjenčani prsten.

Pjevač Paul Stanley oduševio je publiku kada se pred kraj koncerta ziplineom prebacio na manju pozornicu usred dvorane, a vratio se uslijed hita, "I Was Made For Lovin' You". Nešto laganiju baladu "Beth" otpjevao je bubnjar Eric Singer koji je iz bine 'izašao' na platformi s klavirom. Cijela dvorana je digla ruke i upalila svjetla na mobitelima za ugođaj.

Kiss je cijelo vrijeme fanovima bacao trzalice, a za sam kraj koncerta 'nagradili' su ih i velikim balonima koji su pali sa stropa. Fanovima će ovaj spektakl svakako ostati u sjećanju.

