Nakon Barbare s radija odlazi i Zlata Mück: 'Malo smo i plakali'

<p>Voditeljica <strong>Zlata Mück Sušec</strong><strong> </strong>(35), koju gledamo u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', ali i slušamo na Anteni Zagreb, danas je na svom Instagram profilu obznanila da odlazi s tog radija u neke nove izazove. Ondje je provela više od 12 godina. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zlata odgovorila na 24 pitanja!</strong></p><p>- Odoh i ja... Nakon uzbudljivih 12.5 godina vrijeme je da se krene. Bilo nam je lijepo i zabavno, puno smo se smijali, radili, malo i plakali, snimali, pjevali, učili, tresli se (od straha i treme 2008., od potresa 2020.), grlili se (dok se to još smjelo, a malo i kad se nije smjelo)... Bila je čast biti dio prvog formatiranog radija u Hrvatskoj. Učiti što je radio i kakav može biti. I koliko je sve lakše kad radiš s kolegama koji su zapravo prijatelji. Vrijeme je za neke nove izazove i, napokon, neradne vikende - napisala je Zlata. </p><p>U komentarima je dobila pregršt poruka podrške i lijepih želja u budućnosti, a mnogi su zaključili kako će im nedostajati. U emisiji koju vodi na HRT-u i dalje ćemo je moći gledati, potvrdila je. </p><p>Ovih dana se s istim radijom pozdravila i voditeljica <strong>Barbara Kolar</strong> (50), koju gledamo u emisiji 'Zvijezde pjevaju'. </p><p>- Kraj jedne ere. Budući da sam 14. 5. 2008. izgovorila prve riječi ikad na prvom formatiranom radiju u nas, a danas svoje posljednje na 89,7 MHz mislim da to smijem reći bez imalo patetike ili pretencioznosti. Vrijeme je za nove avanture i za mene i za Antenu Zagreb. Hvala svim krasnim ljudima koji su mi sve ove godine bili puno vise od kolega, vaše mjesto u mom srcu je zauvijek rezervirano. Sretno svima - napisala je na Instagramu.</p><p>- Sretno Barbara i hvala ti na svemu - pisali su joj slušatelji, ali i kolege koji su s njome godinama dijelili studio. </p><p>Od Antene Zagreb oprostio se i <strong>Saša Buneta </strong>(49), koji je za Story.hr poručio da svaka priča ima svoj početak i kraj. </p><p>- Antena Zagreb odlučila je napraviti 'rebranding' i krenuti se obraćati mlađem 'targetu' pa smo u razgovoru s našim urednicima došli do zaključka da je bolje da naša mjesta prepustimo novim, mlađim snagama - rekao je. </p>