Nakon borbe s rakom, Jessie J ponovno na pozornici: 'Naučila sam usporiti, živjeti u trenutku'

Na pozornici poznate londonske dvorane The O2, pred više od 16 000 posjetitelja, Jessie J je u nedjelju navečer ispisala novi, dirljiv i optimističan čin svoje karijere. Na ovogodišnjem Jingle Bell Ballu, pjevačica se vratila nastupima nakon što je ove godine javno otkrila da je pobijedila rak dojke.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Jessie je otvorila svoj set energičnim hitom „Bang Bang“, a nastavila s pjesmama „Domino“, „H.A.P.P.Y.“ i „Price Tag“ — izvodeći pjesme poznate publici, ali s dodatnom snagom i emotivnim nabojem.

Prije nego što je otpjevala zadnju pjesmu, ustala je da progovori o iskustvima iz protekle godine — njenoj borbi, strahu, ali i zahvalnosti.

- Naučila sam usporiti, živjeti u trenutku… život nije zajamčen - poručila je publici, pozvavši je da ne oklijeva reći voljenima da ih voli.

Zaključila je svoj nastup pozivom da otpratimo 2025. i „ostavimo iza sebe ono što nam više ne treba“ — snažna poruka koju su publika i mediji doživjeli kao simboličan oproštaj od teške godine i slavlje života.

Iako je početkom 2025. javno potvrdila da je dijagnosticiran rani stadij raka dojke te da je uslijedila operacija, Jessie je ranije izjavila da se osjeća „sretno što su je spasili na vrijeme“.

Unatoč uspješnom liječenju, pjevačica je nedavno priznala da, iako je rak otkriven rano i saniran, ipak postoji mogućnost njegova povratka — upozorila je da je „bilo sretnih, ali i teških dana“ i da oporavak, kao i svijest o bolesti, ostaju dio njezina života.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION