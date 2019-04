Nakon četiri operacije kreće na teren, a želja joj je biti i majka

Hrvatska tenisačica Ana Konjuh (21), nekad među Top 20 igračica svijeta, svoju karijeru morala je pauzirati. Četiri puta je operirala lakat desne ruke, a sada se nada kako će se uskoro vratiti u igru.

- Lakat desne ruke muči me od 2012., a prvu operaciju sam imala 2014. godine. Nakon nje, bila sam zdrava i nastavila trenirati. Mislila sam da sam se toga riješila, ostvarila rezultate, ušla na WTA listu. Onda me 2017. ponovno zabolio lakat i morala sam ići na drugu operaciju. Od tada su počeli moji problemi i nije bilo razdoblja kada sam mogla igrati normalno. Sve sam pokušala, ali jednostavno ništa nije upalilo. Posljednju operaciju obavila sam na Floridi gdje me liječio specijalist za ligamente u laktu - otkrila je Konjuh u intervjuu za Story. Dodala je i kako bi vjerojatno odustala da toliko ne voli ovaj sport.

Iako je ponekad ova situacija frustrirajuća za mladu tenisačicu, Ana se ipak ne želi žuriti. Velika joj je želja baviti se tenisom do 30. godine života, a u sebe doista vjeruje i nada se da će jednog dana uspjeti.

- Ponekad se pitam jesam li uzalud potrošila tolike godine života, rada i strpljenja zbog sporta kojim se ne mogu baviti. Plan je u srpnju ponovno početi s treninzima, krenut ću ponovno od nule. Na turnire ću vjerojatno moći ponovno ići od iduće godine - otkrila je Ana i dodala kako se želi vratiti u igru, ali joj je zdravlje na prvom mjestu.

Mlada tenisačica otkrila je i kako se jednog dana vidi u ulozi majke i supruge, ali još uvijek nije našla 'onog pravog'. Inače, Ana je prije više od godine dana prekinula dugogodišnju vezu s kanuistom Ivanom Tolićem.

- Prije nekoliko godina govorila sam da ću igrati do 27. godine, ali nakon svega što mi se dogodilo, ipak želim ostati malo dulje u tenisu. Svakako bih voljela jednog dana skrasiti se i postati mama. Tenisu sam posvetila prvu polovicu života, a drugu se želim usredotočiti na obitelj. Naravno, prvo moram naći nekog s kim bih zasnovala obitelj - zaključila je Ana.