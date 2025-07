Nakon dueta s Thompsonom, Hrvatske ruže snimile su novu pjesmu s Josipom Ivančićem

Snažnim domoljubnim nabojem osvojili su srca publike duetom "Ako ne znaš što je bilo" s Markom Perkovićem Thompsonom, a sad se Hrvatske ruže vraćaju s novom pjesmom.

Pjesmu i spot "Na kamenu rođen" snimili su sa popularnim splitskim glazbenikom hercegovačkih korijena Josipom Ivančićem koji je istu prvi put sam otpjevao prije deset godina. U novoj obradi, Hrvatske ruže i autor pjesme, ujedno i član benda, legendarni skladatelj i tekstopisac Nenad Ninčević, dali su ovom starom hitu novo ruho, ali zadržali ono najvrijednije – njegovu dušu. Sve je to aranžerski posložio Tiho Orlić.

Foto: promo

Od milja zvan "princ dijaspore", Josip Ivančić već godinama svojim pjesmama povezuje Hrvate izvan granica Lijepe naše.

"Ova je pjesma postala prepoznatljiva u mojoj karijeri. Bila mi je velika čast kad me Neno nazvao i rekao da Hrvatske ruže žele otpjevati pjesmu sa mnom, a još veća nakon njihove suradnje s Thompsonom. Neno je, po meni, najveći autor među Hrvatima ikada i veliko mi je zadovoljstvo što je upravo mene prepoznao kao predstavnika mlađe pjevačke generacije koji njeguje ljubav prema zavičaju, vjeri i obitelji," poručio je Josip.

Unatoč kratkom stažu na domaćoj glazbenoj sceni - od 2023. godine kada se bend okupio - Hrvatske ruže već su stekle brojne obožavatelje svih generacija, zahvaljujući pjesmama koje tematiziraju nostalgiju, domoljublje i zajedništvo. Presudna prekretnica bila im je suradnja s Markom Perkovićem Thompsonom samo nekoliko mjeseci prije njegovog povijesnog nastupa na zagrebačkom Hipodromu pred pola milijuna ljudi koji su s posebnim žarom pjevali stihove "Ako ne znaš što je bilo" - koje danas svi znaju. Pjesma je u manje od godinu dana sakupila je 19 milijuna pregleda na YouTubeu, postala neslužbena himna rukometnih navijača, te je nominirana u čak tri kategorije za prestižnu glazbenu nagradu Porin, uključujući i onu za "Hit godine".

"Ovom glazbenom suradnjom željeli smo oživjeti Josipov stariji hit koji smo prepoznali kao nešto najbliže onome što predstavljaju Hrvatske ruže - spoj domoljubnog i ljubavnog ugođaja, onoga što volimo i što nas opisuje. Očekujemo da će pjesma izazvati emociju i da će se ljudi u njoj prepoznati. A ako se to dogodi, to će nam biti najveći uspjeh. Sve što dođe nakon toga, bit će samo potvrda onoga što smo željeli postići. U spotu smo željeli posebno istaknuti ljubav prema zavičaju, mjestu odakle smo potekli. Svi smo mi rođeni 'na kamenu', bilo uz more, bilo na planini", poručuju Hrvatske ruže, pred kojima je užurbano radno ljeto.

Foto: promo

"Svirke, promocija nove pjesme, i ono što posebno ističemo: nastup u Kninu na obilježavanju Oluje, 5. kolovoza. Publika nas može očekivati svugdje, a sve točne datume objavit ćemo pravovremeno na našim profilima na društvenim mrežama. Nadamo se da nas nestrpljivo čekate - jer mi jedva čekamo vas", istaknuo je Nikola Jurjević - Škopinić iz Hrvatskih ruža.

Prožeti ljubavlju i dubokom vezanošću za domovinu, stihovi pjesme "Na kamenu rođen" ponovno nose prepoznatljiv rukopis Nenada Ninčevića, autora brojnih hitova koji su obilježili hrvatsku glazbenu scenu posljednja četiri desetljeća, među kojima je i „Ako ne znaš šta je bilo“.

Foto: promo

"Ova pjesma je napisana prije desetak godina, u jednom za mene teškom životnom razdoblju, kada sam mislio da po drugi put zauvijek napuštam ovaj svijet. Htio sam ostaviti svojoj djeci priču o odrastanju i zavičaju, da znaju koliko su meni značili moji preci i kamen na kojem sam rođen. Josip je otpjevao prvu verziju, pjesma je dosegla milijune pregleda, ali nisam izdržao da je ne snimim ponovno, u novom zvuku, kao duet Hrvatskih Ruža i, naravno, Josipa Ivančića. Znam da smo je davno najavili i da sam kasnio tjednima, ali tražio sam emociju u svirci i pjevanju. Mislim da sam je napokon našao. Ovo je za vas i vaše obitelji", poručio je emotivno Ninčević na premijeri pjesme.

POSLUŠAJTE PJESMU: