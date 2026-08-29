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SLAVNE MANEKENKE U HRVATSKOJ

Nakon Guccija, i Givenchy je u Hrvatskoj snimio kampanju: Pozirale su Gerber i Herzigova

Piše Magdalena Mucić,
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Nakon Guccija, i Givenchy je u Hrvatskoj snimio kampanju: Pozirale su Gerber i Herzigova
Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
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U Makarskoj je poznati brend snimio kampanju u kojoj se pojavljuju Kaia Gerber, Eva Herzigova, Nyaduola Gabriel i Liu Wen te im se pridružila francuska spisateljica Constance Debré.

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Nakon što je Gucci objavio kampanju za svoju kolekciju PRIMAVERA snimljenu u Zagrebu, u kojoj se pojavljuju Kate Moss i hrvatski glumac Goran Bogadan, i Givenchy je objavio kampanju za jesen 2026. snimanu na našoj obali.

U Makarskoj je poznati brend snimio kampanju u kojoj se pojavljuju Kaia Gerber, kći poznate manekenke Cindy Crawford, Eva Herzigova, Nyaduola Gabriel i Liu Wen te im se pridružila francuska spisateljica i odvjetnica Constance Debré. Pet žena poziralo je pred objektivom fotografa Juergena Tellera među kamenim plažama, betonskim šetnicama i slikovitim uvalama.

- Ženama u ovoj kampanji zajednička je izravnost koja govori o njihovoj osobnosti i snazi. Željela sam da sve bude isključivo usmjereno na njih – sve što dizajniram za Givenchy temelji se na tome da vidimo i slavimo stvarnost i briljantnost svih vrsta žena - komentirala je kampanju kreatorica Sarah Burton, a prenosi WWD. Slavne manekenke na fotografijama se pojavljuju u različitim odjevnim kombinacijama, među kojima i kupaći u kombinaciji s čizmama. 

'OPET ĆEMO PLESATI' Gucci objavio kampanju s Kate Moss i Goranom Bogdanom koju su nedavno snimili u Zagrebu
Gucci objavio kampanju s Kate Moss i Goranom Bogdanom koju su nedavno snimili u Zagrebu

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