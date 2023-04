Nakon ispadanja iz showa Vanja oplela po drugim curama: 'Nije bila gluma, one su loše osobe'

Zagrepčanka Vanja Durbić provela je neko vrijeme kod Ivana na farmi. Mladi Istrijan otpočetka je govorio kako s njom nije razvio neki odnos, odnosno s Donom i Gabrijelom je više kliknuo.

Bilo je jasno da je njegov izbor za prvo izbacivanje Vanja, što gotovo nikoga nije iznenadilo. Ona je to dobro prihvatila, pozdravila se s farmerom i djevojkama i mirno se vratila kući.

- Bilo mi je drago što me Ivan izbacio s farme. Iskreno, on je premlad za mene. Nisam htjela ostati jer sam vrlo rano shvatila da nemamo gotovo ništa zajedničko. Drago mi je da su ostale Dona i Gabrijela. Kada sam vidjela kako su me komentirale u izjavama, povrijedile su me. Vjerujem da to pred kamerama nije bila gluma, one su loše osobe - rekla je Vanja za RTL.

Svađa na farmi, kaže, nije bilo, ali ni s kime nije razvila dublji odnos. Ta je priča, kaže, iza nje.

- Shvatila sam kako za mene nije selo, ja sam totalno gradsko dijete i iako mi je bilo lijepo, ovakvu avanturu ne bih ponovila. Bilo je zabavno, no nisam ja za to - kaže Vanja.

- I dalje sam slobodna, a kod mene se ni u ostalim smjerovima ništa nije promijenilo. Htjela bih nešto na duže staze, ali trenutačno sam zadovoljna sa sobom. Ono da bih htjela dijete apsolutno nije bila šala, želim dijete i to u skorijoj budućnosti - rekla je za kraj.

