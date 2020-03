Nakon kratke i teške bolesti preminula je Zdenka Vučković

U 78. godini nakon kratke i teške bolesti preminula je poznata hrvatska pjevačica Zdenka Vučković, potvrdio nam je njezin dugogodišnji prijatelj Ronald Braus. Zadnje dane svojeg života provela je u jednom zagrebačkom domu za starije.

- Pamtit ću je po vječitoj svježini, energiji, neiskvarenosti. Bila je naša prva djevojčica koja je postala zvijezda, koja je ostvarila sjajnu karijeru - rekao nam je neutješni Braus.

Foto: Privatna arhiva/pixsell Rođena je u Zagrebu 20. lipnja 1942. godine u građanskoj obitelji. U karijeri dugoj više od 60 godina osvojila je publiku hitovima kao što su "Mala djevojčica", kojeg je otpjevala s legendarnim Ivom Robićem.

- Dan nakon što smo Ivo Robić i ja 1958. na Opatijskom festivalu otpjevali ‘Moja mala djevojčica’, iz hotela Kvarner nije se moglo ni ući ni izaći. Ljudi su se u redovima gurali za autograme. Želim svakom pjevaču da barem jednom doživi takav prijam publike - rekla nam je Zdenka u jednom od zadnjih intervjua.

Foto: Privatna arhiva/pixsell Nakon toga Robić se našalio i rekao “Tko će nakon ove pjesme šljiviti Robića, svi će reći - ovu malu hoćemo”. Zdenka je doista stasala u prvu tinejdžersku pop zvijezdu 1960-ih.

- Ispred škole, moje kuće, obožavatelji su stajali u redovima. Zvonili su doma, mama ih je sve tjerala. I od susjeda bi me uvijek netko vidio, rekao: ‘Ide Zdenka’, pa su se okupili. Tad me to smetalo, bila sam dijete - ispričala nam je 2017. Zdenka.

Kad je otpjevala neslužbenu himnu Zagrebu, “Zagreb, Zagreb”, njezin status ikone zabavne glazbe više nije bio upitan. Kad bi prošla ulicom, mame bi šaputale djeci: “Vidiš, pjesmu ‘Zeko i potočić’ pjeva ova teta”, a onda bi joj djeca prilazila.

- Tražili su me da im pjevam, a ja sam uvijek htjela da pjevamo zajedno. I tako smo nasred ceste pjevali i ‘Zeku i potočić’ i ‘Moju malu djevojčicu’. Onda sam morala ići pa su trčali za mnom, bili tužni... - ispričala nam je jednom prilikom Zdenka.

Obožavalo ju je i staro i mlado, nogometaši Dinama s utakmica u inozemstvu nosili su joj haljine ili materijale pa ih je ona dala šivati. Dražan Jerković i Mladen Koščak bili su prijatelji njezine sestre Nade i Zdenkini obožavatelji. Druge pjevačice zavidjele su joj na slavi i izgledu pa su joj radile spačke.

- Najgore mi je bilo kad je jedna mlađa kolegica pustila glas da sam trudna s Ivom Robićem. Bilo je to od jala jer se i ona trudila, ali tih godina je nisu zamjećivali. Počela je u duetu, a nastavila solo karijeru, no takve ljude publika nikad nije odabrala za ljubimce - ispričala je Zdenka.

Pjevačica je krajem 50-ih upoznala skladatelja Krešimira Oblaka, koji je ubrzo postao i njezin suradnik. Nježno prijateljstvo nije pokvarilo ni šamar koji joj je otac zbog njega opalio nasred ceste.

- - Svi smo Kreši na radio dolazili prijaviti strane pjesme koje ćemo prepjevati i snimiti. Dugo mu je trebalo da me pozove na kavu. Jednom sam izlazila s radija i on se tu našao pa me upitao jesam li za kavu. Jako mi se sviđao, bio je fin, zgodan. I moja mama je govorila da je Krešo Oblak fini gospodin. Otišli smo na kavu, a on kaže: ‘Ja u 16 nastavljam snimati u Šubićevoj do navečer. Jeste li za ručak?’. Ja govorim: ‘Mama je skuhala’, a on: ‘Pa javite im se odnekud’. Otišli smo i na ručak, a on opet da bismo mogli i u kino. Doma sam došla u 21 sat i ugledala tatu kako nervozno šeta ispred kuće. Na cesti mi je opalio pljusku - rekla nam je2007. Zdenka koja se, unatoč nateklom obrazu, za Krešu udala 1971. U skladnom braku proveli su 40 godina.

Od velike pjevačice opraštaju se brojni kolege glazbenici i obožavatelji...