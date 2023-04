Nakon kratkog duela četvorke, 'Survivor' napustila Jelena: Bilo je logično da će glasati za mene

Očekivala sam ovo, posebno s promjenom pravila. Očekivala sam da će to biti između mene i Nore, rekla je Jelena. Težak je zadatak bio pred plavim plemenom. Osim što su morali nominirati jednu osobu za duel, trebali su pritom voditi računa o novom pravilu koje je uvedeno zbog neskladnog omjera muških i ženskih igrača unutar tima. Budući da u plavom timu ima osjetno manje muških članova, kandidati su mogli na papir za nominaciju napisati samo ime ženskih članica, a izabrali su Jelenu sa šest glasova.

Foto: Nova Tv

- S obzirom na to da je Nora u skupini s ljudima koji joj daju podršku, a njih je više u plemenu, bilo je logično da ja dobijem više glasova - komentirala je Jelena te dodala kako se u Norinoj struji nalaze Filip, Antonija, Anđela, Sanja i Leo.

No prije plemenskog vijeća prvo je trebalo odigrati igru za osobni imunitet u kojoj je pobjedu odnijela Marina. „Drago mi je što sam je dobila. Osjećaj će biti još bolji i bolji. Doslovno nisam disala dok sam igrala ovu igru. Kako mi je bilo teško kad sam ja bila nominirana, naučila sam da je ovo sve jedna velika igra, tako da mi neće biti teško nekoga nominirati. Svi moraju biti spremni na sve“, rekla je Marina, iako dodaje da joj nije jednostavno odabrati osobu kojoj će se zbog toga zamjeriti.

Foto: Nova Tv

Na plemenskom vijeću Nikolina, koja je odabrana prošli put za prvu duelisticu, svima je rekla da je bila iznenađena odabirom za nominaciju jer se u plemenu često spominjao Marko kao nepoželjna osoba. „Dosta je ljudi komentiralo da kad on osvoji ključni bod to nikome ne odgovara. I za Bojana se komentira da je danima već nervozan i da je to sve na psihičkoj bazi“, rekla je Nikolina te pozvala Lazara da se ispriča Mariji zbog toga što je zatajila hranu od novih članova, a prozvala je i Dragu da želi njome manipulirati. „Zašto nitko Marku ne kaže neke stvari u lice?“, pita se Nikolina.

Foto: Nova Tv

Upravo je Marko potom bio odabran od strane Nataše, kojoj je ogrlica osobnog imuniteta dala moć da odabere jednog člana plemena za duel. Nataša je izabrala Marka jer, kako kaže, ide silaznom putanjom u plemenu. „Nadam se da će se vratiti, jer je u ovim igrama dobar“, kazala je Nataša. „Njezino je mišljenje apsolutno točno što se tiče bodova. Žao mi je što su ključni za odluku, ali točno je. Dat ću sve od sebe, želim se trgnuti, želim ostati u igri i dalje mi se sviđa“, istaknuo je Marko.

Nakon Nataše, na redu je bila Marina da kaže koga je odabrala. „Bitna mi je igra na poligonu pa ću se voditi time. Odlučila sam se za Noru“. Nora je njezinu odluku komentirala riječima: „Mogu samo reći: Neka najbolji pobjedi!“

Foto: Nova Tv

Ovoga se puta tako u duelu našlo četvero kandidata – Nikolina i Marko iz crvenog plemena, te Jelena i Nora iz plavog. Uz pomoć dva metalna držača, držali su uteg. Jeleni je uteg prvoj ispao, pa se morala oprostiti od Survivora. „Nije mi bilo teško, nego mi je samo kliznulo. Ne znam zašto i kako“, rekla je Jelena te dodaje da će Survivor pamtiti po lijepim stvarima. „Izbor je bio limitiran, a ja sam jedina žena za koju se moglo glasati koja nije ni u jednoj struji. Bilo je logično da će glasati za mene. Osobno im ne zamjeram. Morali su za nekoga glasati i kad-tad bi se moje ime našlo na papiru. Kad bih mogla ponoviti ovo, ponovila bih opet“, rekla je Jelena za kraj.

