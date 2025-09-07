Obavijesti

PONOVNO IZNENADILA

Nakon kritika zbog plave kose, Kate Middleton opet je brineta

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Nakon kritika zbog plave kose, Kate Middleton opet je brineta
Dobila je podosta kritika za plavu kosu da je Sam McKnight, stilist princeze Diane, na društvenim mrežama dao oštru izjavu o ružnim komentarima upućenima princezi

Princeza od Walesa, Kate Middleton (43), prošlog mjeseca privukla je pažnju plavom bojom kose. S istom bojom, ponovno je viđena u četvrtak. Međutim, na novim fotografijama kraljevske obitelji, slikanima u subotu, njezina kosa ipak je vidno tamnija.

Fotografije su nastale na Svjetskom prvenstvu u ženskom ragbiju, a princeza je uslikana iz više kuteva. Čini se da se vratila starom, tamnijem izgledu. Dok su neki kraljevski obožavatelji pohvalili Kate što je postala plavuša, drugi su bili kritičniji. Dobila je podosta kritika za plavu kosu da je Sam McKnight, stilist princeze Diane, na društvenim mrežama dao oštru izjavu o ružnim komentarima upućenima princezi.

The Princess of Wales in the stands during the Women's Rugby World Cup 2025 pool A match at American Express Stadium, Brighton. Picture date: Saturday September 6, 2025.

- Šokiran sam, užasnut, razočaran i zgrožen svim ružnim komentarima o princezi od Walesa danas. Ženska kosa je za nju vrlo osobna, to je oklop, obrana, samopouzdanje i još mnogo toga. Ne mogu vjerovati koliko su zli i bez ikakve empatije komentari, većinom očito od drugih žena, koji napadaju ranjivu drugu mladu ženu koja nema izbora, zbog toga za koga se udala i uloge koju je preuzela, da se hrabro suoči s javnošću, napisao je.

McKnight je spomenuo Kateinu dijagnozu raka i rekao da vjeruje da bi ona radije bila daleko od javnosti. U ožujku 2024. otkrila je da joj je dijagnosticiran oblik raka.

- Briljantno je i tiho, nesebično predstavljala našu zemlju, meku moć koju još uvijek imamo kao nacija. Rak različito utječe na pojedince, ali mijenja život svima. Zato, OSTAVITE JE NA MIRU. SRAM VAS BILO“, zaključio je McKnight.

Do rujna 2024. objavila je da više nema rak, a to je razdoblje opisala kao "nevjerojatno teško" za svoju obitelj. Ipak, kaže da joj je to ostavilo osjećaj nade i zahvalnosti za život. Također 2024. godine, Kate je promijenila boju kose u toplije tonove boje meda, a do travnja ove godine, usklađeno s 14. godišnjicom braka nje i princa Williama, pokazala se u još svjetlijoj nijansi tijekom kraljevskog putovanja na otok Mull.

Princeza je godinama bila vjerna svojoj klasičnoj kestenjastoj nijansi, no sada se odlučila za hrabriju promjenu. Nakon ljetne pauze.iznenadila je javnost svjetlijom bojom kose i elegantnim modnim odabirom.
