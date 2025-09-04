Obavijesti

FOTO Princeza Kate iznenadila novom frizurom: 'Ovo je perika'

Foto: Profimedia

Par je posjetio novouređene vrtove muzeja, čija je princeza pokroviteljica, no unatoč ljepoti okoliša, svi pogledi bili su usmjereni na njezinu dramatičnu promjenu frizure

Princeza od Walesa, Kate Middleton, vratila se kraljevskim dužnostima. Privukla je pažnju javnosti svojom novom, osjetno svjetlijom bojom kose. Ljetnu transformaciju pokazala je u četvrtak, 4. rujna, tijekom posjeta Prirodoslovnom muzeju u Londonu, gdje se pojavila u pratnji supruga, princa Williama.

Prince William and Kate Middleton at Natural History Museum
Foto: Profimedia

Ovo je bio njihov prvi zajednički službeni izlazak nakon ljetne stanke, a princezin osvježeni izgled postao je glavna tema dana. Par je posjetio novouređene vrtove muzeja, čija je princeza pokroviteljica, no unatoč ljepoti okoliša, svi pogledi bili su usmjereni na njezinu dramatičnu promjenu frizure.

Od kestenjaste brinete do medene plavuše

Princeza, poznata po svojoj bogatoj kestenjastoj kosi, odlučila se za značajnu promjenu. Njezina nova boja opisana je kao tamnoplava s medenim i karamelnim pramenovima, što joj daje topao i osunčan izgled.

Duga kosa bila je stilizirana u opuštene valove, s razdjeljkom blago pomaknutim od sredine, što predstavlja odmak od njezinih prepoznatljivih, savršeno feniranih tamnih uvojaka.

Prince William and Kate Middleton at Natural History Museum
Foto: Profimedia

Ova transformacija označava najočitiju promjenu njezine boje kose do sada. Posljednji put viđena je u javnosti sredinom srpnja na teniskom turniru u Wimbledonu, gdje je još uvijek imala svoju prepoznatljivu tamnosmeđu boju. Iako su se glasine o svjetlijoj kosi pojavile krajem kolovoza, kada je snimljena u automobilu, ovo je bila prva prilika da javnost vidi potpunu promjenu.

Modni stručnjaci iz Voguea sugeriraju kako je princeza postupno posvjetljivala kosu otkako se vratila dužnostima, a ovaj "povratak u školu" stil označava svjež početak za novu sezonu.

Reakcije na društvenim mrežama su podijeljene. Dok jedni hvale njezin odabir, drugi navode kako joj kosa izgleda neuobičajeno za jednu princezu. "Ovo je sigurno perika ili ekstenzije", "Izgleda oštećeno", "Nikad nije imala goru kosu!", neki su od komentara.

Besprijekorna poslovna elegancija

Osim nove frizure, Kate je ponovno oduševila svojim modnim odabirom. Za ovu prigodu odabrala je sofisticiranu, ali opuštenu poslovnu kombinaciju. Nosila je elegantan sako od tvida s potpisom modne kuće Ralph Lauren, ispod kojeg je imala klasičnu bijelu košulju brenda WNU, čija se cijena kreće oko 175 eura. Kombinaciju je upotpunila tamnozelenim hlačama visokog struka i ravnim cipelama od smeđe brušene kože s potpisom Pretty Ballerinas.

Prince William and Kate Middleton at Natural History Museum
Foto: Profimedia

Kao i uvijek, posebnu pažnju posvetila je detaljima. Svoj izgled zaokružila je jednostavnim zlatnim nakitom, uključujući viseće naušnice Kiki McDonough i decentnu ogrlicu dizajnerice Danielle Draper na kojoj se nalaze inicijali njezine djece – princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa.

Njezin suprug, princ William, bio je usklađen s njom, odabravši tamno odijelo i svijetloplavu košulju.

Povratak dužnostima nakon teške bitke

Princeza se postupno vraća svojim kraljevskim obvezama nakon što je početkom godine objavila da se bori s karcinomom. U ožujku 2024. otkrila je da joj je nakon velike operacije abdomena dijagnosticirana bolest, opisujući to kao "nevjerojatno tešku bitku". Od siječnja, kada je njezino liječenje uspješno završeno i kada je ušla u remisiju, polako se vraća u javni život.

The Prince and Princess of Wales visit the Natural History Museum
Foto: Profimedia

Tijekom posjeta muzeju, 43-godišnja princeza i njezin suprug izgledali su sretno i opušteno. Princ William je pri dolasku nježno držao ruku na leđima svoje supruge, a par je proveo vrijeme razgovarajući s učenicima o važnosti prirode. Princeza je pokazala svoju brižnu stranu kada je iznenadni pljusak prekinuo događaj, zaštitivši jedno dijete svojim kišobranom.

