Nakon odlaska Dunje Mazzocco Drvar, prognozu vodi Damjana

Otkrila je i kako je svaka promjena na početku izazovna, ali izazove voli pa shodno tome vjeruje da će ovo biti pozitivna promjena. Nada se da će opravdati dano povjerenje

<p>Meteorologinja <strong>Dunja Mazzocco Drvar</strong> prije mjesec dana na društvenim mrežama oprostila se od gledatelja i otkrila kako više neće voditi prognozu na RTL-u. Na njezino mjesto došla je <strong>Damjana Ćurkov</strong> (30) koju će gledatelji imati priliku gledati već od četvrtka u emisiji 'RTL Vrijeme'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p> </p><p>- Meteorologija je primijenjena znanost i to prilično izazovna s obzirom na to da priroda igra glavnu ulogu, a na nama meteorolozima jest, uz korištenje svih dostupnih materijala i alata, da najbolje moguće procijenimo kakav nas razvoj situacije čeka - rekla je Damjana i dodala: </p><p>- Kolege <strong>Dorian Ribarić, Željka Pogačić</strong> i ja dugogodišnji smo prijatelji tako da su prelazak u novi tim i pripreme na novo radno okruženje bilo znatno jednostavnije - priča Ćurkov koja je do sada vremensku prognozu vodila u sklopu Dnevnika Nove TV.</p><p>Otkrila je i kako je svaka promjena na početku izazovna, ali izazove voli pa shodno tome vjeruje da će ovo biti pozitivna promjena. Nada se da će opravdati dano povjerenje te gledateljima svakodnevno pomagati svojim izvještajima o vremenu. </p><p> </p><p> </p>