IZGLADILI ODNOS?

Nakon optužbi: David Harbour i Millie Bobby Brown zajedno na premijeri Stranger Thingsa

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Nakon optužbi: David Harbour i Millie Bobby Brown zajedno na premijeri Stranger Thingsa
Foto: Daniel Cole

Zajednički dolazak na crveni tepih iznenadio je mnoge budući da su mediji nedavno pisali kako je Brown podnijela pritužbu zbog zlostavljanja i uznemiravanja protiv David Harbour

David Harbour i Millie Bobby Brown zajedno su stigli na premijeru pete sezone Stranger Thingsa u Los Angelesu koja se održala u četvrtak 6. studenog. Dvoje glumaca su se smijali i grlili na crvenom tepihu pri dolasku, te su zajedno pozirali fotografima. Brown (21) glumi Eleven u seriji, dok Harbour (50) glumi Jima Hoppera, koji ju i posvoji. 

Njihov javni zagrljaj uslijedio je nakon izvješća Daily Maila od 1. studenoga o Browninoj tužbi protiv kolege Harboura, u kojoj se navodno nalaze "stranice i stranice optužbi".

"Millie Bobby Brown podnijela je pritužbu zbog uznemiravanja i zlostavljanja prije nego što su počeli snimati posljednju sezonu. Istraga je trajala mjesecima", rekao je izvor za Daily Mail.

Premiere for the final season of the television series "Stranger Things" in Los Angeles
Foto: Daniel Cole

Netflix je objavio video njihovog dolaska i zagrljaja uz opis: „David Harbour i Millie Bobby Brown zajedno stižu na posljednju premijeru Stranger Thingsa.“

Britanska glumica, koja je u braku s Jakeom Bongiovijem, navodno je imala predstavnika uz sebe tijekom snimanja pete i posljednje sezone, piše People.

Podsjetimo, glumci surađuju na setu od rujna 2015., kada je počelo snimanje prve sezone u Atlanti. Tada je Brown imala 11 godina. Tijekom epizode podcasta That Scene with Dan Patrick iz 2016., Harbour je govorio o odnosu koji je izgradio s Brown.

ISTRAGA NAVODNO TRAJE VEĆ MJESECIMA Millie Bobby Brown prijavila kolegu iz 'Stranger Thingsa': Stigle su ozbiljne optužbe
Millie Bobby Brown prijavila kolegu iz 'Stranger Thingsa': Stigle su ozbiljne optužbe

"Millie i ja oduvijek smo imali poseban odnos jer sam je poznavao dok je još bila jako mlada. Poznavao sam je prije nego što je postala slavna", rekao je tada.

U seriji, njihovi likovi imaju blizak, gotovo roditeljski odnos koji se razvijao kroz različite priče. Posebno u trećoj sezoni, Eleven i Hopper suočili su se s izazovima između njezine potrebe za neovisnošću i njegove zaštitničke uloge.

Nakon što su vijesti o tužbi izašle u javnost, ponovno su počeli kružiti isječci iz ranijih intervjua koji ukazuju na moguću nelagodu. Jedan intervju s MTV-jem iz ožujka 2024. ponovno je postao viralan, a u njemu se vidi neugodan trenutak između Brown i voditelja.

Premiere for the final season of the television series "Stranger Things" in Los Angeles
Foto: Daniel Cole

U tom isječku, voditelj je pitao Brown o nadolazećem vjenčanju s Bongiovijem, uz šalu o vjenčanju s temom Stranger Thingsa i Harbouru kao matičaru. Glumica je odgovorila s „da“, ali uz zbunjen izraz lica, što su mnogi gledatelji protumačili kao trenutak neugode ili pristojnog neslaganja.

Harbour je trenutno upleten i u drugu kontroverzu, jer novi album njegove bivše supruge Lily Allen, West End Girl, opisuje raspad njihova braka. Allen (40) je na albumu s 14 pjesama optužila bivšeg supruga za nevjeru u raznim oblicima. Harbour se nije oglasio o albumu.

POGLEDAJTE NAPETE KADROVE Internet gori! Netflix objavio prvih pet minuta finalne sezone popularnog 'Stranger Thingsa'
Internet gori! Netflix objavio prvih pet minuta finalne sezone popularnog 'Stranger Thingsa'

