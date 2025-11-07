Nakon optužbi: David Harbour i Millie Bobby Brown zajedno na premijeri Stranger Thingsa

David Harbour i Millie Bobby Brown zajedno su stigli na premijeru pete sezone Stranger Thingsa u Los Angelesu koja se održala u četvrtak 6. studenog. Dvoje glumaca su se smijali i grlili na crvenom tepihu pri dolasku, te su zajedno pozirali fotografima. Brown (21) glumi Eleven u seriji, dok Harbour (50) glumi Jima Hoppera, koji ju i posvoji.

Njihov javni zagrljaj uslijedio je nakon izvješća Daily Maila od 1. studenoga o Browninoj tužbi protiv kolege Harboura, u kojoj se navodno nalaze "stranice i stranice optužbi".

"Millie Bobby Brown podnijela je pritužbu zbog uznemiravanja i zlostavljanja prije nego što su počeli snimati posljednju sezonu. Istraga je trajala mjesecima", rekao je izvor za Daily Mail.

Foto: Daniel Cole

Netflix je objavio video njihovog dolaska i zagrljaja uz opis: „David Harbour i Millie Bobby Brown zajedno stižu na posljednju premijeru Stranger Thingsa.“

Britanska glumica, koja je u braku s Jakeom Bongiovijem, navodno je imala predstavnika uz sebe tijekom snimanja pete i posljednje sezone, piše People.

Podsjetimo, glumci surađuju na setu od rujna 2015., kada je počelo snimanje prve sezone u Atlanti. Tada je Brown imala 11 godina. Tijekom epizode podcasta That Scene with Dan Patrick iz 2016., Harbour je govorio o odnosu koji je izgradio s Brown.

"Millie i ja oduvijek smo imali poseban odnos jer sam je poznavao dok je još bila jako mlada. Poznavao sam je prije nego što je postala slavna", rekao je tada.

U seriji, njihovi likovi imaju blizak, gotovo roditeljski odnos koji se razvijao kroz različite priče. Posebno u trećoj sezoni, Eleven i Hopper suočili su se s izazovima između njezine potrebe za neovisnošću i njegove zaštitničke uloge.

Nakon što su vijesti o tužbi izašle u javnost, ponovno su počeli kružiti isječci iz ranijih intervjua koji ukazuju na moguću nelagodu. Jedan intervju s MTV-jem iz ožujka 2024. ponovno je postao viralan, a u njemu se vidi neugodan trenutak između Brown i voditelja.

Foto: Daniel Cole

U tom isječku, voditelj je pitao Brown o nadolazećem vjenčanju s Bongiovijem, uz šalu o vjenčanju s temom Stranger Thingsa i Harbouru kao matičaru. Glumica je odgovorila s „da“, ali uz zbunjen izraz lica, što su mnogi gledatelji protumačili kao trenutak neugode ili pristojnog neslaganja.

Harbour je trenutno upleten i u drugu kontroverzu, jer novi album njegove bivše supruge Lily Allen, West End Girl, opisuje raspad njihova braka. Allen (40) je na albumu s 14 pjesama optužila bivšeg supruga za nevjeru u raznim oblicima. Harbour se nije oglasio o albumu.