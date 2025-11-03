Obavijesti

ISTRAGA NAVODNO TRAJE VEĆ MJESECIMA

Millie Bobby Brown prijavila kolegu iz 'Stranger Thingsa': Stigle su ozbiljne optužbe

Piše Marinela Mesar,
Millie Bobby Brown prijavila kolegu iz 'Stranger Thingsa': Stigle su ozbiljne optužbe
Prema pisanju stranih medija, glumica je, samo nekoliko tjedana prije izlaska posljednje sezone megapopularne serije podnijela službenu pritužbu protiv, kolege Davida Harboura zbog navodnog uznemiravanja

Neposredno prije premijere završne sezone serije 'Stranger Things' u javnost su procurile ozbiljne tvrdnje o narušenim odnosima među glumačkom postavom. Prema pisanju The Daily Maila, glavna zvijezda Millie Bobby Brown (20) podnijela je formalnu pritužbu protiv kolege Davida Harboura (49), s kojim dijeli ključne scene u seriji.

BRIT Awards 2025 in London
Foto: Isabel Infantes

Navodno je riječ o višestraničnom dokumentu s brojnim navodima o uznemiravanju i zlostavljanju, iako izvori ističu da pritužbe 'nisu bile seksualne prirode'. Interna istraga, pišu strani mediji, trajala je mjesecima, no njezini rezultati zasad nisu poznati.

PREMIJERA FILMA 'THE ELECTRIC STATE' Izazovna haljina mlade glumice: Millie Bobby Brown zablistala na premijeri u pratnji supruga
Izazovna haljina mlade glumice: Millie Bobby Brown zablistala na premijeri u pratnji supruga

Iako se incident navodno dogodio još krajem 2023., informacija je procurila upravo uoči izlaska pete, ujedno i posljednje sezone serije, što je izazvalo dodatnu pozornost javnosti. Situacija za Harboura dolazi u osjetljivom trenutku, svega nekoliko dana nakon što je njegova bivša supruga, pjevačica Lily Allen, objavila album u kojem su, prema nagađanjima, skrivene reference na njihovu turbulentnu vezu.

'I ONDA NAS JE TROJE' Millie Bobby Brown i sin Jona Bon Jovija postali roditelji
Millie Bobby Brown i sin Jona Bon Jovija postali roditelji

U 'Stranger Thingsu', Harbour tumači Jima Hoppera, dok Brown glumi Eleven, njegovu posvojenu kćer i emocionalni centar priče. Budući da su njihovi likovi ponovno spojeni u finalu četvrte sezone, očekuje se da će u novim epizodama ponovno dijeliti brojne scene. Netflix zasad nije službeno komentirao navode, no fanovi su već podijeljeni između podrške Brown i iznenađenja zbog optužbi na račun Harboura, koji je do sada bio poznat kao 'dobri duh' produkcije.

DOSTA JOJ JE Millie Bobby Brown odgovorila na komentare da izgleda starije
Millie Bobby Brown odgovorila na komentare da izgleda starije

Podsjetimo, premijera posljednje sezone 'Stranger Thingsa' zakazana je za 26. studenog. 

'Stranger Things' Season 4 World Premiere
Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

