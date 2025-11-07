Obavijesti

Show

Komentari 2
POGLEDAJTE NAPETE KADROVE

Internet gori! Netflix objavio prvih pet minuta finalne sezone popularnog 'Stranger Thingsa'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Internet gori! Netflix objavio prvih pet minuta finalne sezone popularnog 'Stranger Thingsa'
10
Foto: Youtube/Screenshoot

Isječak nas vraća u 1983. i pokazuje Willa Byersa kako preživljava u Upside Downu, dok se na kraju pojavljuje glavni negativac Vecna. Fanovi su oduševljeni

Netflix je dodatno zakuhao atmosferu među obožavateljima 'Stranger Thingsa', i to baš kako treba. Bez najave, nakon svjetske premijere u Hollywoodu, objavio je prvih pet minuta finalne sezone hit serije. Isječak, koji je osvanuo na službenom Netflixovom YouTube kanalu, vodi nas u 1983. godinu, na sam početak priče.

U prvoj epizodi 'The Crawl' radnja je smještena u mračni i jezivi Upside Down, gdje vrebaju stare prijetnje poput Demogorgona. No prava napetost dolazi na kraju isječka, kad se pojavljuje glavni negativac - Vecna. U sceni koja ostavlja bez daha, on hvata Willa, dodiruje mu lice i šapuće mu zlokobno: 'Napokon možemo početi. Ti i ja, učinit ćemo tako lijepe stvari zajedno.'

POGLEDAJTE VIDEO:

Tisuće fanova odmah su reagirale.

'Imam osjećaj da ću biti traumatiziran i depresivan mjesecima nakon gledanja ove posljednje sezone', 'Napokon vidimo što se dogodilo i kako je završio u stanju u kojem su ga Joyce i Hopper pronašli', 'Tek je prvih pet minuta, a već izgleda nestvarno epski', 'Imao sam 12 godina kad je izašla prva sezona. Svi moji prijatelji gledali su je zajedno. Sad imam 97 i živim u staračkom domu. Jedva čekam finalnu sezonu', samo su neki od komentara na YouTubeu.

ISTRAGA NAVODNO TRAJE VEĆ MJESECIMA Millie Bobby Brown prijavila kolegu iz 'Stranger Thingsa': Stigle su ozbiljne optužbe
Millie Bobby Brown prijavila kolegu iz 'Stranger Thingsa': Stigle su ozbiljne optužbe

Jednako zanimljivo bilo je i na holivudskoj premijeri u slavnome Graumanovom kinu u četvrtak navečer, gdje se okupila cijela glumačka postava, od Millie Bobby Brown i Davida Harboura do Winone Ryder. Peta, finalna sezona 'Stranger Thingsa' počinje s emitiranjem 26. studenog, kad će na Netflix stići prve četiri epizode.

Premiere for the final season of the television series "Stranger Things" in Los Angeles
Foto: Daniel Cole

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ovako se mijenjala Lana Jurčević: 'Nestala' iz javnosti, sad intrigira publiku objavama
ŠTO PRIPREMA?

FOTO Ovako se mijenjala Lana Jurčević: 'Nestala' iz javnosti, sad intrigira publiku objavama

Pjevačica koja je nekad bila vrlo aktivna na Instagramu, posljednjih nekoliko mjeseci uzela je pauzu. Prije nekoliko dana iznenadila je obožavatelje te je objavila nekoliko misterioznih poruka. Jedna od njih je i ona u kojoj se spominje 7. studenoga, njezin rođendan.
FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima
SPEKTAKL ILI TRAILER ZA NEKI SF?

FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima

Haljina prekrivena američkim novčanicama, visoke čizme istog printa, duboki dekolte, blještavi lanac oko vrata i platinasta kosa u valovima. Upravo tako je Jelena Karleuša u srijedu stigla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
Naša misica Laura Gnjatović se našla u problemu koji je sve nasmijao: Molim vas za pomoć
VIDEO

Naša misica Laura Gnjatović se našla u problemu koji je sve nasmijao: Molim vas za pomoć

Na videu koji je brzo postao popularan na TikToku vidi se kako se Laura našla u zanimljivoj situaciji tijekom jednog objedovanja. Manekenka se morala sagnuti jer je strop prenizak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025