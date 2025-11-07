Internet gori! Netflix objavio prvih pet minuta finalne sezone popularnog 'Stranger Thingsa'

Netflix je dodatno zakuhao atmosferu među obožavateljima 'Stranger Thingsa', i to baš kako treba. Bez najave, nakon svjetske premijere u Hollywoodu, objavio je prvih pet minuta finalne sezone hit serije. Isječak, koji je osvanuo na službenom Netflixovom YouTube kanalu, vodi nas u 1983. godinu, na sam početak priče.

U prvoj epizodi 'The Crawl' radnja je smještena u mračni i jezivi Upside Down, gdje vrebaju stare prijetnje poput Demogorgona. No prava napetost dolazi na kraju isječka, kad se pojavljuje glavni negativac - Vecna. U sceni koja ostavlja bez daha, on hvata Willa, dodiruje mu lice i šapuće mu zlokobno: 'Napokon možemo početi. Ti i ja, učinit ćemo tako lijepe stvari zajedno.'

Tisuće fanova odmah su reagirale.

'Imam osjećaj da ću biti traumatiziran i depresivan mjesecima nakon gledanja ove posljednje sezone', 'Napokon vidimo što se dogodilo i kako je završio u stanju u kojem su ga Joyce i Hopper pronašli', 'Tek je prvih pet minuta, a već izgleda nestvarno epski', 'Imao sam 12 godina kad je izašla prva sezona. Svi moji prijatelji gledali su je zajedno. Sad imam 97 i živim u staračkom domu. Jedva čekam finalnu sezonu', samo su neki od komentara na YouTubeu.

Jednako zanimljivo bilo je i na holivudskoj premijeri u slavnome Graumanovom kinu u četvrtak navečer, gdje se okupila cijela glumačka postava, od Millie Bobby Brown i Davida Harboura do Winone Ryder. Peta, finalna sezona 'Stranger Thingsa' počinje s emitiranjem 26. studenog, kad će na Netflix stići prve četiri epizode.

Foto: Daniel Cole