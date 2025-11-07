Isječak nas vraća u 1983. i pokazuje Willa Byersa kako preživljava u Upside Downu, dok se na kraju pojavljuje glavni negativac Vecna. Fanovi su oduševljeni
Internet gori! Netflix objavio prvih pet minuta finalne sezone popularnog 'Stranger Thingsa'
Netflix je dodatno zakuhao atmosferu među obožavateljima 'Stranger Thingsa', i to baš kako treba. Bez najave, nakon svjetske premijere u Hollywoodu, objavio je prvih pet minuta finalne sezone hit serije. Isječak, koji je osvanuo na službenom Netflixovom YouTube kanalu, vodi nas u 1983. godinu, na sam početak priče.
U prvoj epizodi 'The Crawl' radnja je smještena u mračni i jezivi Upside Down, gdje vrebaju stare prijetnje poput Demogorgona. No prava napetost dolazi na kraju isječka, kad se pojavljuje glavni negativac - Vecna. U sceni koja ostavlja bez daha, on hvata Willa, dodiruje mu lice i šapuće mu zlokobno: 'Napokon možemo početi. Ti i ja, učinit ćemo tako lijepe stvari zajedno.'
POGLEDAJTE VIDEO:
Tisuće fanova odmah su reagirale.
'Imam osjećaj da ću biti traumatiziran i depresivan mjesecima nakon gledanja ove posljednje sezone', 'Napokon vidimo što se dogodilo i kako je završio u stanju u kojem su ga Joyce i Hopper pronašli', 'Tek je prvih pet minuta, a već izgleda nestvarno epski', 'Imao sam 12 godina kad je izašla prva sezona. Svi moji prijatelji gledali su je zajedno. Sad imam 97 i živim u staračkom domu. Jedva čekam finalnu sezonu', samo su neki od komentara na YouTubeu.
Jednako zanimljivo bilo je i na holivudskoj premijeri u slavnome Graumanovom kinu u četvrtak navečer, gdje se okupila cijela glumačka postava, od Millie Bobby Brown i Davida Harboura do Winone Ryder. Peta, finalna sezona 'Stranger Thingsa' počinje s emitiranjem 26. studenog, kad će na Netflix stići prve četiri epizode.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+