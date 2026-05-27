Na jednom pub kvizu na kojem je bio i 'Savršeni' Šime Elez, došlo je pitanje o prekidu njega i Maje Šuput. Pogledajte njegovu reakciju...
Šime Elez bio na pub kvizu, no ovo pitanje sigurno nije očekivao: Pogledajte reakciju...
Bivši 'Savršeni' Šime Elez sada je i bivši od Maje Šuput, a prekid njihove veze dospio je čak i u pub kviz. Naime, u utorak navečer u jednom splitskom kafiću održan je kviz na kojem je bio i Šime, no na jedno pitanje sigurno nije ostao ravnodušan.
"Čija 'savršena' veza je pukla? Pukla ljubav! Prekinuli............., ona sve otkrila: Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost...", glasilo je jedno od pitanja na kvizu, a voditelj je, dok je otkrivao pitanje, snimio reakciju Šime, koji je uspio ostati miran te je pokazao palac gore.
Šime je snimku kasnije podijelio na svom Instagram Storyju, očito dobro prihvaćajući šalu na vlastiti račun.
Podsjetimo, ljubav između njega i Maje Šuput planula je prošlog ljeta, a par je tijekom proteklih mjeseci često viđen zajedno, a mnogo su i putovali te na društvenim mrežama dijelili zajedničke romantične trenutke. No tome je nedavno došao kraj, a sve je otkrila Maja koja nam je prije nekoliko dana rekla kako 'već neko vrijeme svatko živi svoju realnost', da 'svaka priča ima svoj početak i kraj' te da se oni već neko vrijeme približavaju ovom drugom dijelu.
Potom se za Net.hr oglasio i Šime.
- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati - rekao je te dodao kako ne planira davati daljnje komentare na tu temu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+