Nakon serije, 'Fallout' postaje i reality show: Natjecatelji će se suočavati s preživljavanjem

Ljubitelji 'Fallouta' uskoro bi mogli doživjeti postapokalipsu, i to iz prve ruke. Amazon Prime Video poziva na casting za novi reality show 'Fallout Shelter', koji je inspiriran svijetom kultnoj videoigri, piše Variety.

Foto: Amazon

Riječ je o serijalu od deset epizoda koji producira Studio Lambert u koprodukciji s Kilter Filmsom, uz suradnju Amazon MGM Studiosa i Bethesda Game Studios.

Radnja je smještena unutar Vault-Tecovih nuklearnih skloništa, gdje će se skupina natjecatelja suočiti s nizom zahtjevnih izazova inspiriranih retro-futurističkom estetikom i surovim pravilima preživljavanja po kojima je 'Fallout' poznat. Kroz sve teže zadatke, strateške odluke i moralne dileme, kandidati će morati pokazati snalažljivost, timski rad i psihološku izdržljivost kako bi izborili sigurnost, utjecaj i, na kraju krajeva, veliku novčanu nagradu.

Foto: Amazon

Autori najavljuju spoj spektakularnih izazova iz igre, s naglaskom na psihologiju, u duhu same franšize u kojoj svaka odluka nosi posljedice.

Prvi 'Fallout' izašao je još 1997. godine, a serijal je od tada dobio brojne nastavke i spin-offove, uključujući i iznimno popularnu mobilnu igru 'Fallout Shelter'. Svijet 'Fallouta' dodatno je proširen i TV serijom koja je 2024. stigla na Amazon, uz glumačku postavu predvođenu Ella Purnell, Walton Goggins i Kyle MacLachlan.

Foto: PROMO

Reality verzija 'Fallout Sheltera' nosi isto ime kao i mobilna igra, a među izvršnim producentima su i Jonathan Nolan, Lisa Joy te Todd Howard, jedno od ključnih imena iza same franšize.