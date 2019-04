Nakon showa sredila si je gažu: Pjevam na bakinom rođendanu

Ipak je to show, očekuje se da ispadnemo, pa ne mogu reći da mi je žao što smo ispali. Ali veseliti smo se druženju i praktički smo ostali iznenađeni ostankom gotovo do kraja, rekao nam je Pero Galić (49).

Foto: HRT

Pjevač grupe Opća Opasnost proteklih nekoliko tjedana 'učio' je pjevati glumicu Katarinu Strahinić (26), koja je, kako nam kaže, ipak tužna što je ispala iz showa.

- No drago mi je što smo tako daleko dogurali, nismo to ni sanjali, stvarno smo radosni zbog toga. Bilo mi je zadovoljstvo nastupati u showu, ekipa je genijalna. Imali smo super navijače i ne mogu vjerovati koliko su nas 'gurali' dalje, podržavali i navijali za nas. Time sam možda čak i najviše oduševljena. Ta podrška i vjera u nas. Nisu dali da ispadnemo skoro do samog kraja - objašnjava Katarina.

Njezin mentor i 'učitelj' Pero, kako nam je rekao, predviđao je da bi Katarina i on mogli biti 'najslabija karika' te ispasti tik do polufinalne emisije.

- Bilo je jasno da ćemo ispasti jer postoje dva para koja su izvrsna. Krešo i Ivana i Katarina i ja smo bili nekako jednaki. I prevagnuli su ti glasovi, pa smo mi 'potonuli' na kraju - kaže pjevač. Par je i sam posljednje tri epizode showa smatrao da će ispasti no gledatelji im sve do nedjelje nisu dopustili da odu.

Foto: HRT

- Ispada kao da smo mi navijali da ćemo ispasti, no realna je slika bila takva da postoje parovi koji su stvarno zaslužili biti tamo i pobijediti, pa ćemo vidjeti tko će biti najjači. To je igra, očekivalo se da ćemo mi ispast jer vidjelo se po ocjenama da žiriju to ne paše najbolje. Nadali smo se svaki puta da ostanemo, jer smo bili sve bolji, ali evo - bili smo, sudjelovali smo i to je to - izjavio je Pero i dodao:

- Otišli smo na vrhuncu naše priče i s najboljim ocjenom smo završili natjecanje.

Ipak drago mu je što je Katarina pokazala pomak u pjevačkim sposobnostima u showu. Zagrepčanka nam je otkrila da je i prije showa voljela pjevati, te da joj nije bilo neugodno kad bi zapjevala u javnosti.

Foto: HRT

- Meni je to uvijek bilo drago, a ne ovima koji su slušali. Rekla sam si da ću nakon ovog showa, pošto nemam nikakvog glazbenog iskustva, upisati pjevanje i vjerojatno neki solfeđo da imam neku glazbenu naobrazbu, a onda možda i neki instrument, tako da me show potaknuo u tom smjeru - kaže Katarina koja već ima i dogovoren prvi nastup.

- Uskoro imam gažu i to na bakinom rođendan - pohvalila se kazališna i televizijska glumica kojoj je teško reći tko je njezin favorit za pobjedu u osmoj sezoni showa.

- Tara i Dino stvarno predivno pjevaju. Bojan i Ashley imaju 'ono nešto zanimljivo', a Krešo mi je toliko zabavan. Voljela bi njih sve vidjeti u finalu. Nemam nikoga kao favorita, svatko od njih ima nešto neki 'Faktor X', pa ćemo vidjeti koji će presuditi i pobijediti - smatra Zagrepčanka.

Foto: HRT

Dok je glumica neodlučna o mogućem pobjedniku, Pero ipak ima svoje favorite.

- Teško je biti sudac jer ne volim to, mada je meni Dino drag od uvijek, znamo se jako dugo. Tako da mi je malo na tu stranu vaga prevagnula jer netko na kraju priče i mora pobijediti tako da se ja nadam da će to biti Dino i Tara jer su uistinu pokazali da su oni za to sigurno spremni - objašnjava Pero.