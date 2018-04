Nakon sjajnog nastupa Ane Vilenice 'poletjele' su stolice

Pobjednica četvrte epizode glazbeno-zabavnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' je Ana Vilenica koja je oduševila gledatelje i žiri izvevši veliki hit 'Smells Like Teen Spirit' kao Kurt Cobain iz grupe Nirvana. Sjajnim rokerskim nastupom i transformacijom u legendarnog buntovnog glazbenika i umjetnika osvojila je žiri i dobila same pohvale. Štoviše, u emisiji su letjele i stolice koje su nakon Aninog nastupa bacili muški članovi žirija.

- Kapa dolje, stolica dolje - komentirao je Mario Petreković.

- Ovo je jedna ziheraška pjesma koja mora donijeti pobjedu. Imala si taj njegov podrapan seksi glas, tu žestoku emociju. On ima toliku emocija koje vrište iz njega, to sam željela vidjeti i - vidjela sam. Bila si fantastična, bravo - poručila joj je Nives Celzijus , a s njom se složio i Damir Kedžo.

- Ogroman skok za tebe. Mene si kupila, ja ti vjerujem - rekao je te dodao da ga je njen nastup uspio naježiti. Zahvaljujući Aninoj pobjedi, Nova TV donirat će 10 tisuća kuna udruzi Mogu sve iz Zagreba.

Pjesmu 'Ta tvoja barka mala' ove je nedjelje otpjevao Davor Dretar Drele u ulozi Ljupke Dimitrovske te tako zabavio žiri i gledatelje.

- Sad sam siguran da je Drele miljenik publike, sve si nas jako, jako nasmijao. Imao si gorostasnu gracioznost. Možda najsmješniji nastup večeras - rekao je Kedžo, a Saša Lozar se pridružio čestitkama.

- Baš smo se nasmijali k'o telci. To je bilo kak' je trebalo i biti - rekao je. Nives je komentirala kako je gledajući Dreleta shvatila smisao ove pjesme, a Petreković je kratko dodao: 'Najbolji i najsmješniji nastup večeras'

Paola Valić Bekić utjelovila je u showu veliku zvijezdu bivše države, Daniela Popovića, otpjevavši 'Đeni nosi kečke'. Petreković je pohvalio njenu interpretaciju, a Kedžo je izjavio: 'Volio bih da ti gljiva dodijeli nešto što ćeš rasturiti. Vjerujem u tebe i mislim da si jako talentirana i da će ti to doći kad-tad'.

Nives joj je čestitala riječima: 'Večeras si imala užasno tešku točku. Ti si totalno imala njegove pokrete, čak i one njegove specifične treptaje. Sve je bilo na mjestu!', a Saša se složio i zaključio: 'Čak si trebala više ostat u tom ženskom, ali svejedno je to bilo jako, jako dobro'-

Katarina Baban oduševila je transformacijom u Jelenu Rozgu, koja ju je osobno došla podržati u izvedbi dvaju velikih hitova 'Gospe moja' i 'Dobitna kombinacija'. Rozga ju je pohvalila.

- Saša, žao mi je. Do sad si bio najbolja Rozga, ali Katarina je večeras rasturila - rekla je pjevačica, a Saša se složio i dodao: 'Bitno je to da si stvarno rasturila. I taj vibrato, i taj stav, to je bilo sve! Bolja si bila od mene i tu je točka'. Pohvalama se pridružio i Kedžo.

- Sviđa mi se što si bila suzdržanija koliko treba i onda otpustila kočnicu. Svaka čast. Bez obzira što si glumica, predivno pjevaš - izjavio je.

Petreković je konstatirao kako Jelena i Katarina izgledaju kao blizanke, a Nives je komentirala kako je znala da je Katarina idealan kandidat za ovu transformaciju.

- Plašila sam se samo kako će to vokalno zvučati zato što Jelenin glas nije lako skinuti. Ti si to uspjela i imala si tu njenu prekrasnu boju. Svaka ti čast - rekla je.

Maja Bajamić ovoga puta izvela je pjesmu 'Kung Fu Fighting' kao Carl Douglas i podijelila žiri u komentarima.

- Ja sam se pripremala reći nešto loše, mislila sam da će biti katastrofa. Ovo su pjesme za tebe. Ti si uspjela od ove predosadne pjesme napraviti da ja nisam mogla prestati gledati - komentirala je Nives, dok je Mario rekao kako je Majina izvedba bolja od originala. S druge strane, Kedžo je bio suzdržaniji u komentaru.

- Meni si energetski bila standardno na razini, imala si njegov 'psiho' pogled. Jedino mi je falilo njega u glasu - naglasio je, dok je Saša komentirao da je Maja bila bolja u drugim ulogama.

Amel Ćurić ove je nedjelje nakratko postao pop ikona Madonna, izvevši njezinu pjesmu 'Holiday'.

- Bio si odličan. U glasu si bio ona koliko si se mogao približit. Svaka čast na koreografiji - rekao je Kedžo, dok je Petreković primijetio kako Amel sve više dobro ulazi u ženske uloge.

- Iskreno sam mislila da ćeš bit katastrofa. Ti si plesao, skakao i pjevao. Super, iznenadio si me, nisam ovo očekivala od tebe - izjavila je Nives, a Saša je duhovito zaključio: 'Mislio sam da će više bit Maradona nego Madonna. Baš si nas iznenadio sve na ugodan način'.

Nakon ženskih potpetica Matko Knešaurek ove je nedjelje utjelovio džentlmena na kiši u liku Genea Kellyja, otpjevavši njegovu pjesmu 'Singing in the rain'.

- Očito ti pašu više muške nego ženske uloge jer u ženskima si još muško. Tu si ga stvarno dobro skinuo, vokalno sam se iznenadio. Isplatilo se čekati - pohvalio je Matkov nastup Saša.

- Ti si toliko uživao, poželjela sam doći kod tebe! Zaista si nas iznenadio s vokalom. Meni je drago da si se napokon probudio i da te gledamo u ovakvom izdanju - zadovoljno je komentirala Nives.

- Oduvijek sam vjerovao u tebe, zaista mi je drago da je tvoj glas došao u prvi plan - oduševljeno je rekao Petreković i dodao kako je ljubomoran što on u prvoj sezoni nije dobio ovakvu točku za nastup.

- Meni se sviđa što ti pokazuješ znatni napredak iz emisije u emisiju. Svaka čast! Sve mi je bilo dobro - zaključio je Kedžo.

Na zadnjem se mjestu ovoga tjedna našao Damir Poljičak koji je imao posebno težak zadatak, otpjevati pjesmu 'Fantasy' popularne dive Mariah Carey.

- Na izgled sam mislio da nije Mariah Carey nego Mario Kerić - komentirao je Saša kojem su tijekom Damirova nastupa potekle suze od smijeha.

- Bilo je momenata gdje si bio Mariah Scary - nadovezao se Kedžo, dok je Petreković iskomentirao: 'Toliko zabavno i smiješno! Ovo je najbliže što je jedan muškarac mogao doći do Mariah Carey'. Ipak, Nives je bila puna komplimenata za Damira.

- Totalno si mi bio u liku, bio si slatka, nježna , vesela, prpošna žena! Vokalno si isto bio fantastičan. Svi smo poslušali njene 'live' verzije - pohvalila ga je.

Nove transformacije očekuju nas i iduće nedjelje. Maja Bajamić sljedeći će tjedan biti Jasmin Stavros, Ana Vilenica postat će Lana Jurčević, dok će Matko Knešaurek utjeloviti jednu od članica grupe 'Spice Girls'. Drele će postati Cher, Amel Ćurić bit će J Balvin, a Katarina Baban nastupit će s pjesmom Prljavog kazališta. Paola Valić bit će Taylor Swift, a Damir Poljičak utjelovit će legendarnog Joea Cockera.