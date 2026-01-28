Nakon što je javno prozvao roditelje, Brooklyn objavio romantičke fotke s Nicolom

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz Beckham ovih su dana u središtu pozornosti, ali ne samo zbog glamura i luksuznih putovanja. Dok se u pozadini odvija ozbiljan obiteljski sukob s Davidom i Victoriom Beckham, mladi par na društvenim mrežama pokazuje sasvim drugačiju sliku – zaljubljenu, opuštenu i ispunjenu nježnostima.

Tako je Brooklyn na Instagramu podijelio niz intimnih fotografija sa suprugom, uz romantičnu pjesmu Erica Claptona “Wonderful Tonight”. Na objavama se vidi kako zajedno večeraju, izmjenjuju poljupce i uživaju u društvu svog psa. Ranije je i Nicola objavila romantični video u kojem suprugu poručuje koliko ga voli.

Podsjetimo, Brooklyn je nedavno na Instagramu objavio niz poruka u kojima je optužio roditelje da, kako tvrdi, “neprestano pokušavaju uništiti njegovu vezu”. Naveo je i da se osjećao izmanipulirano te poručio da se ne želi pomiriti s obitelji, ističući da se “prvi put u životu zauzima za sebe”.

Prema ranijim navodima izvora bliskih obitelji Peltz, odnosi su navodno zahladili još nakon vjenčanja Brooklyna i Nicole 2022. na Floridi. Kao jedna od spornih situacija spominje se trenutak tijekom svadbene večeri kada je, prema tim tvrdnjama, Victoria Beckham izašla na ples u trenutku koji je, navodno, bio planiran za mladence. Te informacije nikada nisu službeno potvrđene, ali se često navode kao početak većih nesuglasica.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Victoria i David Beckham zasad se nisu javno očitovali o sinovim izjavama. Izvori bliski obitelji tvrde da ne žele dodatno poticati medijsku pažnju, iako ih, kako se navodi, duboko pogađaju njegove riječi. Unatoč svemu, navodno i dalje gaje nadu u pomirenje, piše People.