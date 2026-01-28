Obavijesti

Show

Komentari 2
BECKHAM DRAMA

Nakon što je javno prozvao roditelje, Brooklyn objavio romantičke fotke s Nicolom

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Nakon što je javno prozvao roditelje, Brooklyn objavio romantičke fotke s Nicolom
15
Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Dok napetosti s Davidom i Victorijom Beckham ne jenjavaju, Brooklyn Beckham i njegova supruga Nicola Peltz Beckham na društvenim mrežama objavljuju romantične, bezbrižne trenutke

Admiral

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz Beckham ovih su dana u središtu pozornosti, ali ne samo zbog glamura i luksuznih putovanja. Dok se u pozadini odvija ozbiljan obiteljski sukob s Davidom i Victoriom Beckham, mladi par na društvenim mrežama pokazuje sasvim drugačiju sliku – zaljubljenu, opuštenu i ispunjenu nježnostima.

Tako je Brooklyn na Instagramu podijelio niz intimnih fotografija sa suprugom, uz romantičnu pjesmu Erica Claptona “Wonderful Tonight”. Na objavama se vidi kako zajedno večeraju, izmjenjuju poljupce i uživaju u društvu svog psa. Ranije je i Nicola objavila romantični video u kojem suprugu poručuje koliko ga voli.

Podsjetimo, Brooklyn je nedavno na Instagramu objavio niz poruka u kojima je optužio roditelje da, kako tvrdi, “neprestano pokušavaju uništiti njegovu vezu”. Naveo je i da se osjećao izmanipulirano te poručio da se ne želi pomiriti s obitelji, ističući da se “prvi put u životu zauzima za sebe”.

Prema ranijim navodima izvora bliskih obitelji Peltz, odnosi su navodno zahladili još nakon vjenčanja Brooklyna i Nicole 2022. na Floridi. Kao jedna od spornih situacija spominje se trenutak tijekom svadbene večeri kada je, prema tim tvrdnjama, Victoria Beckham izašla na ples u trenutku koji je, navodno, bio planiran za mladence. Te informacije nikada nisu službeno potvrđene, ali se često navode kao početak većih nesuglasica.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Victoria i David Beckham zasad se nisu javno očitovali o sinovim izjavama. Izvori bliski obitelji tvrde da ne žele dodatno poticati medijsku pažnju, iako ih, kako se navodi, duboko pogađaju njegove riječi. Unatoč svemu, navodno i dalje gaje nadu u pomirenje, piše People.

VRIJEDNA KOLEKCIJA Tata mu kupovao skupocjene satove s kojima se hvalio, sada se odrekao obitelji Beckham
Tata mu kupovao skupocjene satove s kojima se hvalio, sada se odrekao obitelji Beckham

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Hladno vam je? Ove seksi fotke Sydney Sweeney u čipkastom donjem rublju će vas zagrijati
NJEN PROJEKT

Hladno vam je? Ove seksi fotke Sydney Sweeney u čipkastom donjem rublju će vas zagrijati

U skladu s bijelom temom kampanje, Sydney je pozirala i u raskošnom čipkastom korzetu. Na drugoj fotki brala je ruže u vrtu, a na trećoj fotki pozira u premalenoj majici
Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrili kako su proslavili poseban dan i raznježili sve
ROMANTIČNA GESTA

Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrili kako su proslavili poseban dan i raznježili sve

Bivši kandidati iz posljednje sezone showa 'Ljubav je na selu' i dalje uživaju u romantičnoj idili. Ponekad lijepe trenutke podijele i na društvenim mrežama i oduševe pratitelje
Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev: 'Godinama sam veći dio dana Luce nego Uršula...'
VELIKA ULOGA

Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev: 'Godinama sam veći dio dana Luce nego Uršula...'

Poznata glumica progovorila je o životu s likom koji je prerastao televizijske okvire, posebnoj atmosferi na setu i uspjehu serije Kumovi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026