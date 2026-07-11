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OVOG LJETA

Jakov Jozinović najavio je nastup na istoj pozornici kao i pjevačica s kojom ga povezuju

Piše 24sata,
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Jakov Jozinović najavio je nastup na istoj pozornici kao i pjevačica s kojom ga povezuju
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Foto: MARIO POJE
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Jakov Jozinović i Džejla Ramović nastupat će ovoga ljeta na Krku, a jedan od koncerata održat će se 5. kolovoza.

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Ljetna koncertna sezona u Diamond Clubu powered by Mint na Krku nastavlja se u ritmu najvećih regionalnih glazbenih zvijezda. Nakon spektakularnih nastupa koji su obilježili početak ljeta, publiku već 15. srpnja očekuje koncert jedne od najomiljenijih mladih pjevačica regije - Džejle Ramović, dok će samo nekoliko tjedana kasnije, 5. kolovoza, na istoj pozornici nastupiti i jedan od najvećih glazbenih fenomena nove generacije, Jakov Jozinović.

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Od pobjede u regionalnom glazbenom natjecanju do rasprodanih koncerata diljem regije, Džejla Ramović izgradila je karijeru temeljenu na impresivnim vokalnim sposobnostima, emotivnim interpretacijama i prepoznatljivoj eleganciji. Upravo zbog svoje autentičnosti i glazbene zrelosti danas je jedno od najcjenjenijih mladih imena regionalne scene, a njezini nastupi redovito privlače publiku svih generacija.

Foto: PROMO

Posjetitelje Diamonda očekuje večer ispunjena emocijama i vrhunskom glazbom uz hitove poput 'Ruine' 'Rizik', 'Sparta', 'Kazamat', 'Bol' i mnoge druge pjesme koje su obilježile njezinu dosadašnju karijeru. Nakon Džejle Ramović, publiku početkom kolovoza očekuje i nastup Jakova Jozinovića, čime se nastavlja impresivan niz koncerata koji ovog ljeta privlače posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva.

Foto: MARIO POJE

Interes za nastup Džejle Ramović već je sad velik, a organizatori pozivaju sve ljubitelje vrhunske glazbe da svoje ulaznice osiguraju na vrijeme. Jakov Jozinović s novim album 'Ja za čuda letim' kojeg je izdao prije mjesec dana već je osvojio publiku i preporuka organizatora je da na vrijeme nabavite svoju ulaznicu.

Tijekom ljeta na pozornicu Diamonda stižu neka od najvećih regionalnih glazbenih imena, među kojima su Jelena Rozga, Željko Joksimović, Lepa Brena, Senidah, Grše, Sergej Ćetković, Željko Samardžić, još jedan nastup Jale Brata i Bube Corellia i brojni drugi izvođači.

Više informacija o gostovanjima pratite na službenoj web stranici https://diamondclub.hr/ te na društvenim mrežama Diamond Cluba.

Foto: PROMO

Ramović i Jozinović povezuju se posljednjih tjedana nakon što je Vinkovčanin objavio video na Instagramu u kojem se ljubi s djevojkom koja sliči pobjednici 'Zvezde Granda'. 

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