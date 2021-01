Britanska glazbenica FKA Twigs (32) podnijela je prije nekoliko tjedana tužbu protiv glumca Shije LaBeoufa (34), u kojoj ga tereti za tjelesno i emocionalno zlostavljanje za vrijeme njihove jednogodišnje veze. Vijest je, dakako, postala goruća tema u Hollywoodu i na svjetskoj glazbenoj sceni, a protiv glumca uskoro su uslijedile i nove optužbe. Pop zvijezda Sia (44) ispričala je svoje negativno iskustvo s problematičnim glumcem, a kolegicu je pohvalila za hrabar javni istup.

U intervjuu s Louisom Therouxom za njegov podcast 'Grounded' na postaji BBC Radio 4, glazbenica je ispričala kako joj je LaBeouf zabranio da pogleda druge muškarce u oči i da ju je izolirao od prijatelja i obitelji. Uskoro je imala vrlo negativno mišljenje o sebi, a sve, kako tvrdi, zahvaljujući njegovim manipulacijama.

Pred ljudima je, kaže, mislila da je nevidljiva. Posebno nakon što joj jednom prilikom nitko nije priskočio u pomoć na benzinskoj postaji nakon što ju je glumac navodno krenuo daviti rukama za vrijeme prepirke.

- Smetalo mu je to što sam bila ljubazna prema konobaru ili prema bilo kome tko je muškog roda. On je odmah mislio da flertujem s tom osobom te da želim stupiti u nekakav odnos s njom, no samo sam bila pristojna. Rekao mi je kako sam znala kakav je kad smo se upoznali i da, ako ga volim, ne bih trebala muškarce gledati u oči. Dakle, to je bila moja svakodnevica dobra četiri mjeseca pred kraj naše veze. Probudio bi me usred noći i počeo bi me optuživati za razne stvari. Primjerice, da razmišljam o načinima kako da ga napustim, optužio bi me da želim biti s nekim drugim itd. To bi se uvijek odigravalo između četiri i sedam sati ujutro. Zbog njegovog zlostavljanja imam PTSP - zaključila je.

Suočen s optužbama nedavno je reagirao i LaBeouf.

- Nemam opravdanja za svoj alkoholizam ili agresiju, već samo racionalizaciju. Samog sebe i sve oko sebe zlostavljao sam godinama. Imam povijest povređivanja najbližih ljudi. Sramim se te povijesti i žao mi je zbog onih koje sam povrijedio - kazao je glumac.