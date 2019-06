'Nameću mi narodnjake i da budem kao Severina i Lidija'

Pjevačica Alex Ognjena (32), koju su zbog osebujnih stajlinga uspoređivali s američkom pjevačicom Lady GaGom, ispričala nam je da su je diskografske kuće često odbijale zato što ne pjeva kao Severina Kojić (47) ili Lidija Bačić (33).

- Kad sam krenula u pjevanje, svi su bili pametniji od mene, zato sto sam žena, pa kao svi znaju bolje od mene. Ali svi su mi rekli da će mi biti znatno lakše ako radim slično kao Lidija Bačić, Severina.. Bilo je mnogo diskografskih kuća koje su bile zadovoljne mojim pjevanjem, ali su me tražili ako bi mogla aranžman prilagoditi tako da malo više zvuči na narodno i kad bi način pjevanja mogao zvučiti više cajkaški - kaže Alex.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Fanovi su oduševljeni njenim modnim kombinacijama, a kako nam je ispričala, stajlinge smišlja sama. Kad treba snimati spotove, ne odlazi vizažistima već si da truda i našminka se.

- Možda je to zato što volim sve imati pod kontrolom - govori.

Često joj prigovaraju da se odijeva vulgarno i da to ne bi trebala, budući da ima sina. Međutim, kako nam kaže Alex, njega takve stvari uopće ne brinu. Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Moj sin, moj izgled i moja karijera... To je povezano otprilike kao i da moju prabaku iz Varaždina pitamo o Ligi prvaka. Tako nekako, otprilike. On shvaća da postoji Alex mama i Alex koja je u ovom svijetu, to mi je posao. Sve to on zna i razumije, zato se ni ne obazire - pojašnjava.

Imala je jako puno nemoralnih ponuda, ali kako kaže, već je naviknula na to, pa joj je normalno.

- Bilo ih je, to nije poželjno, ali mi je već normalno. Realno, znam kako se oblačim. Mislim da je danas takav svijet, da je toliko te seksualnosti izraženo... Ali ja sam to shvatila i prihvatila igru - zaključuje.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Istaknula je i kako je bila na estetskom zahvatu pomoću kojeg se riješila klempavih ušiju. Smatra da bi svaka žena trebala 'srediti' na sebi ono što joj smeta, ako zbog toga ima manjak samopouzdanja.

- Nemam ništa protiv estetskih operacija, recimo imala sam klempave uši i to sam popravila. Zašto ne bih to operirala, ako me mučilo cijeli život? - ističe. Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Aktivno se bavi i problematikom zakona o skrbništvu i posvajanju jer su domovi upravo zbog lošeg sustava puni djece bez adekvatne roditeljske skrbi dok potencijalni posvojitelji nikako da dočekaju člana obitelji kojem se nadaju. U slobodno vrijeme voli šivati i dizajnirati.

- Znam izrađivati namještaj i po kući raditi, na primjer, lijepiti pločice. To mi je super, okupira me u potpunosti - našalila se Alex i nastavila:

- Voljela bih da me svi podupiru u humanitarnom radu. Ali shvatila sam da moram još jače krenuti i gurati svoje poruke, jer me društvo treba još jače nego što sam mislila.