Naomi i 23 godine mlađi pjevač prekinuli vezu: 'Dosadio mi je'

Bivši član boy banda One Direction, Liam Payne (25) osvojio je prije nekoliko mjeseci Crnu panteru te je par 4 mjeseca bio u romantičnoj vezi. Ipak, čini se da je gotovo dvostruko starijoj Naomi Campbell (48) bilo dosta te je odlučila prekinuti njihov odnos, piše Daily Mail.

- Dosadio joj je i odlučila je okončati sve to prije nego li stvari postanu ozbiljnije. Ne žali ni za čim - rekao je izvor blizak Naomi, dok neki drugi britanski mediji prenose pomirljiviju verziju cijele priče, u kojoj se par rastao sporazumno te da su jednostavno zaključili da je to to te da nema ljutnje ni zamjeranja niti s jedne strane.

Iako nisu objavili nijednu zajedničku fotografiju posljednjih mjeseci, Naomi i mladi Liam uhvaćeni su u nekoliko navrata od strane fotografa, a nedavno su se zabavljali na zajedničkom izletu u Kong Kongu, gdje su se ponašali poput zaljubljenih tinejdžera.

Payne je prije Naomi bio u vezi s britanskom pjevačicom Cheryl Cole (35) s kojom je dobio i sina Beara (1), a zbog razlike u godinama između mladog pjevača i Naomi, oboje su se prije nekoliko mjeseci našli na udaru kritika nakon otkrivanja njihove, sad već završene veze.