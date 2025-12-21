Napeto u Superpotjeri: Sigurne pobjede lovaca, ali jedna pogreška umalo im presudila

U novoj epizodi Superpotjere natjecatelji su se suočili s raspoloženim i dobro pripremljenim lovcima. Uz mnogo šale, blagdanskih želja i žustre borbe Miloš Subotić, Nikolina Macešan, Mate Babić i Juraj Šargač pokušali su doći do završnice, ali lovci su bili neumoljivi.

Juraj je u dvoboju protiv četvero lovaca bio nadomak uspjeha, ali na kraju je izgubio za samo dvije sekunde jer su lovci na jednom pitanju potrošili dragocjeno vrijeme.

Emisija je počela u blagdanskom tonu, uz novogodišnje želje lovaca. Sven Marcelić je pozvao na umjerenost za stolom, ali i na obilje druženja, ljubavi i boljih verzija nas samih. Morana Zibar je poželjela mir u svijetu, dovoljno hrane i dobro zdravlje uz uvjerenje da će se sve ostalo samo posložiti.

Foto: HRT

Krešimir Sučević Međeral je zaželio zdravlje, ljubav i novac – ali ne onaj osvojen u kvizovima, a Mladen Vukorepa mir u svijetu i među lovcima te zdravlje. Dean Kotiga je zaželio više šale, smijeha i izrazio nadu da će se i iduće godine svi ponovno okupiti na istom mjestu kako bi izrekli svoje želje za 2027.

U tom se raspoloženju publici predstavio i prvi natjecatelj Zagrepčanin Miloš Subotić, informatičar je koji radi u struci, a njegova je želja bila – da iduća godina bude dosadna, bez 'breaking newsa'.

Foto: HRT

Miloš je u prvom krugu točno odgovorio na prvo pitanje i osvojio 500 eura. U brzopoteznoj igri odlučio je izazvati Deana, Mladena, Moranu i Krešu za 6000 eura i 15 sekundi prednosti. Igru je započeo mirno i koncentrirano, no zatekla su ga pitanja na koja nije znao odgovore te na kraju izgubio s 13 sekundi razlike. Lovci su znali sve odgovore.

Natjecatelj nije znao da je Stuart Sutcliffe napustio Beatlese kako bi ostvario slikarsku karijeru, da je prema Filippo Inzaghi prema Alexu Fergusonu rođen na poziciji zaleđa te da je 1945. Jaltska konferencija održana u palači Livadiji. Nije mu bilo poznato ni da je rubidij nazvan po tamnocrvenoj boji u njegovu emisijskom spektru, kao ni da je sjedište političke stranke Kuomintang - KMT u glavnom gradu Tajvana, u Taipeiu.

Foto: HRT

Natjecatelj je nakon igre rekao da su ga "pojela" pitanja na koja nije znao odgovore. Morana je istaknula da je imao nekoliko loših odgovora koji su ga koštali.

– Mislim da je loptica bila tri puta na vašoj strani. Na početku ste bili savršeni – niz samo točnih odgovora. Onda jedan krivi, pa jedan točan, i nakon toga nijedan točan. Počeli ste odlično, ali pritisak je prevelik, ta minuta traje jako dugo, mi to znao jer smo često u njoj u jednom drugom kvizu. Žao mi je kad se to dogodi, rekao je Dean.

Nikolina Macešan iz Samobora, koja radi kao social media menadžer u jednoj marketinškoj agenciji, u kviz je ušla s jasnim ciljem: osvojiti 10.000 eura. Dio iznosa planirala je izdvojiti za novi automobil, a ostatak za putovanje – trenutačno je na vrhu liste želja Azija.

Foto: HRT

U prvom krugu Nikolina je osvojila 1000 eura. Iako je dobila vrlo izdašnu ponudu da za dvoboj protiv pet lovaca igra za čak 20.000 eura uz 13 sekundi prednosti, odlučila je odabrati srednju ponudu i suočiti se s četiri lovca. Igrala je protiv Kreše, Svena, Morane i Mladena za 8000 eura i s 18 sekundi prednosti.

Nažalost, Nikolina se nije najbolje snašla. Već od prvog pitanja zapela je s odgovorima, a nesigurnost ju je pratila cijeli dvoboj. Točno je odgovorila na samo dva pitanja, od kojih jedno tek nakon isteka vremena. Lovci su, s druge strane, morali odgovoriti samo na jedno pitanje – i uspjeli su, pobijedivši s čak 37 sekundi prednosti.

Foto: HRT

Nikolina je točno odgovorila na dva pitanja: da je francuska prva dama Brigitte Macron u seriji "Emily u Parizu" utjelovila samu sebe te da su francuski revolucionari namjeravali spasiti Napoleona sa Svete Helene.

Nakon igre Dean je pokušao ublažiti Nikolininu lošu sreću šalom kako nije trebala odbiti ponudu da i on igra. Ostali lovci i voditelj također su je tješili.

Ma zaboravite na ovo. Bit će kvizova, bit će love, bit će Azije, poručila je Morana.

Splićanin Mate Babić radi u jednoj turističkoj agenciji, a u slobodno vrijeme sudjeluje u pub-kvizovima te rado gleda TV serije i filmove. U slučaju da osvoji novčanu nagradu, kako je naveo u prijavi za koju nije siguran ni tko ju je ispunio, planira se savjetovati s 'boljom polovicom' o tome kako je najbolje utrošiti.

Foto: HRT

U pitalici ABC Mate je osvojio maksimalnih 2500 eura. Unatoč vrlo privlačnim ponudama, odlučio se na dvoboj s Moranom, Svenom i Krešom za 10.000 eura, i to uz 23 sekunde prednosti, jer je smatrao da mu nedostaje brzine. Odlučio je biti oprezan i zbog prethodnih nastupa drugih natjecatelja.

Unatoč znatnoj prednosti, Mate nije uspio nadigrati troje lovaca. Kako je voditelj Joško komentirao nakon njegova nastupa – 'od početka se raspalo'. Već na prvo pitanje odgovorio je netočno. Iako se nije predavao, slijedila su pitanja na koja nije znao odgovor. Lovci su bili nepogrešivi i pobijedili su s 21 sekundom razlike.

Foto: HRT

Mate nije znao da je kartografkinja Karen Fonstad izradila Atlas Međuzemlja prema djelima Tolkiena, da su atomi bakra najzastupljeniji u bronci i mjedi, da se Crvena i Crna Volta ulijevaju u Bijelu Voltu, kao ni da u Goetheovu romanu Werther piše brojna pisma prijatelju Wilhelmu. Nije znao ni da na početku filma 'Interstellar' robot TARS ima postavke na 100% humora i 90% iskrenosti, a posljednje pitanje voditelj nije ni uspio do kraja pročitati.

Dean je ponovno naglasio kako je razlog lošijeg nastupa – kao i kod prethodne natjecateljice – taj što natjecatelji ne uzmu ponudu s njim, pa se poslije premišljaju i ne mogu se potpuno usredotočiti na igru.

- Naučite nešto iz grešaka vaših prethodnika. Ja moram biti u kombinaciji. To je dobro i loše za vas, poručio je Dean.

- On vam je jedina šansa, dodao je Krešo.

- Ne baš… većinu vremena razmišljao sam zašto nije uzeo Mladena, našalio se Mate, prihvativši Deanovu dosjetku.

Juraj Šargač iz Daruvara radi kao nastavnik strojarskih predmeta u tamošnjoj srednjoj tehničkoj školi, a u slobodno vrijeme bavi se glazbom – svira gitaru. Iako nema stalni bend, nastupa u duo/trio sastavu na proslavama. Na kviz je došao kako bi osvojio novac za nadogradnju glazbene opreme.

Foto: HRT

U prvom krugu Juraj je točno odgovorio samo na prvo pitanje i osvojio 500 eura. Unatoč skromnom početku, odlučio je izazvati četiri lovca – Moranu, Mladena, Krešu i Deana – za 7500 eura i uz 17 sekundi prednosti. Igru je otvorio dobro i prilično koncentrirano, no na tri pitanja nije znao odgovor te je tu izgubio stečenu prednost. Na kraju je izgubio sa samo dvije sekunde razlike iako ni lovci nisu znali odgovor na jedno pitanje.

Juraj nije znao da Palkov prolaz razdvaja indijsku saveznu državu Tamil Nadu od Šri Lanke, kao ni da se eurom plaća na otocima Rugenu i Usedomu. Nije znao ni da su sve tri dosadašnje britanske premijerke bile članice Konzervativne stranke.

Lovci su zapeli na jednom pitanju potkraj završnice: Težišnica spaja vrh trokuta s kojom točkom na nasuprotnoj stranici? Dean nije znao odgovor, pa je Mladen uskočio s odgovorom 'polovicom stranice', no točan odgovor bio je – polovište.

Foto: HRT

Nakon igre Dean se našalio ljuteći se na Mladena zbog netočnog odgovora, no Mladen je tvrdio da je njegov odgovor zapravo ispravan.

- Juraj, jako mi je žao, jako ste mi simpatični. Nadam se da će se za te pedale naći novac u nekoj drugoj prilici, jer podržavam bavljenje glazbom. Sjećat ćemo vas se kao Isusa – jako dugo i po jako dobrom, poručio je Dean.

Morana je izrazila žaljenje zbog poraza natjecatelja. Pohvalila je i Mladena, dodavši: 'On je naša stijena, naš bacač ispred puške. Ne diraj mi Mladena, dobar je!'

Krešo je na to zaključio: 'Kao što je Petar - Stijena zatajio Isusa, tako je skoro i Mladen zatajio nas sada.'