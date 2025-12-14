Sjajna igra! Ana iz Karlovca u 'Superpotjeri' osvojila 15.500€

U 'Superpotjeri' četvero natjecatelja odmjerilo je znanje i brzinu, no samo je Ana Vlaisavljević iz Karlovca briljirala. Bez ijedne pogreške nadigrala je četvero lovaca i osvojila 15.500 eura, dok ostali natjecatelji Karlo Rafaneli, Nikola Matasović i Stjepan Renje nisu uspjeli svladati izazov.

U prvom je krugu Karlo točno odgovorio na dva pitanja te s osvojenih 1.000 eura ušao u izazov lovaca. Odabrao je borbu protiv troje lovaca za 5.000 eura, a oni su pritom na svom satu zatražili 35 sekundi prednosti.

Karlo nije znao da je tekila alkoholno piće koje, uz vermut, čini glavni sastojak koktela Tequini, niti da je Ali G lik Sache Barona Cohena koji često ističe da je u vezi s Julie.

Također mu je bilo nepoznato da je Novi Zeland država u Oceaniji u kojoj su otkriveni najstariji fosili pingvina, kao i to da strateške rezerve riže čuva Savez država jugoistočne Azije (ASEAN).

Lovci su ga na kraju nadigrali s četiri sekunde prednosti.

- Teško je kad vas taj žrvanj malo okrene - djeluje kao da ima puno vremena, onda mi dođemo, pa se opet malo izmaknete… Ali na kraju je teško - naveo je Sven.

- Meni je žao zato što je ustvari dobro igrao i nekako se mučio - istaknuo je Dean.

Nikola Matasović iz Gundinaca, zaposlen u marketinškom sektoru i u braku s Meksikankom, planira osvojeni novac utrošiti na putovanje u Meksiko radi posjeta punici.

U prvom je krugu osvojio 1.500 eura, a u brzopoteznoj igri odlučio se izazvati četvero lovaca za 12.500 eura. Lovci su pritom zatražili 42 sekunde na svom satu.

Nikola nije znao da su Pjer Bezuhov i Andrej Bolkonski likovi iz opere Rat i mir Sergeja Prokofjeva, kao ni da Ryan Gosling pleše s Emmom Stone u opservatoriju Griffith u filmu La La Land. Promaknulo mu je i da je Stieg Larsson švedski pisac koji je stvorio istraživački dvojac Salander–Blomqvist.

Nije mu bilo poznato ni da izraz magnum opus na latinskom znači "veliko djelo" te označava najveće ostvarenje nekog umjetnika, niti da se engleski kao službeni jezik koristi u samo dvije zemlje Europske unije.

Osim toga, nije znao da engleski nogometni klub Southampton povezuje Lovrena, Ćaleta-Cara i Oršića, da su chia zapravo hranjive sjemenke biljke Salvia hispanica (španjolske kadulje), kao ni to da su posljednja dva kancelara Zapadne Njemačke dijelila isto osobno ime - Helmut.

Nikola je nadigran s 29 sekundi.

- Ja bih nekako zaključio da se vama baš i ne posjećuje punica - našalio se Sven.

Ana Vlaisavljević iz Karlovca rekla je da bi, ako osvoji novac, otputovala u Španjolsku. Istaknula je kako njezin suprug voli nogomet, pa bi ga povela u Barcelonu, Madrid i Sevillu kako bi, među ostalim, posjetili i stadione.

U prvom krugu osvojila je 2.000 eura, a odlučila se boriti s četvero lovaca za iznos od 15.500 eura i 42 sekunde na satu lovaca.

Ana je točno odgovorila na sva pitanja i pobijedila lovce s 27 sekundi.

Lovkinja Morana nije znala da je Al Pacino utjelovio brata Sonnyja Corleonea i objavio memoare Sonny Boy.

- Mislim da ste tek sad shvatili koliko ste uzbuđeni. Nadam se da će se lovci složiti - vrlo pribrana, vrlo smirena, jasnih misli oko svakog pitanja, rekao je Joško.

- Savršeno ste pristupili zadatku koji je bio ispred vas, perfektna igra - rekao je Dean.

- Kontrolirali ste igru od početka do kraja - navela je Morana.

Stjepan Renje iz Šibenika biolog je po struci, živi u Zagrebu i radi na poslovima zaštite prirode - bavi se praćenjem i istraživanjem šišmiša. Istaknuo je da bi bio zadovoljan s osvojenih deset tisuća eura.

U prvom je krugu točno odgovorio na jedno pitanje i s osvojenih 500 eura ušao u izazov lovaca. U brzopoteznoj je igri odabrao borbu protiv trojice lovaca za 2.500 eura, a oni su pritom zatražili 35 sekundi na svom satu.

Stjepan nije znao da je Edmonton, glavni grad kanadske pokrajine Alberta, smješten na obali rijeke North Saskatchewan, da je po prvom kancelaru Savezne Republike Njemačke, Adenaueru, nazvana je zračna luka u Kölnu, da je tijekom Korejskog rata područje na ušću rijeke Yalu dobilo je naziv "Aleja migova".

Osim toga, nije mu bilo poznato da za američku saveznu agenciju NASA rade junakinje filma "Skrivene junakinje".

Stjepan je nadigran od lovaca s osam sekundi.

- Jako ste dobro krenuli, ja sam ih zapravo već otpisao, međutim opet pritisak i razumijem, žao mi je - rekao je Sven.

