Napeto u Survivoru! Borba za nagradu koja nema cijenu...

Povratkom Dunje otvorit će se prilika za novi početak, ali odnosi u plemenu i dalje će biti krhki, a pritisak će rasti iz dana u dan. „Kroz par dana čekam novu podjelu“, reći će Marina, nagovještavajući da svi već osjećaju kako se igra približava novoj fazi i velikim promjenama. Na poligonu će ih dočekati nova igra za nagradu, ali i iznenađenje.

Žuti će prvi izaći pred Vladu, a odsutnost zelenih odmah će otvoriti pitanje što se dogodilo nakon dvoboja. Ubrzo će stići i odgovor – Dunja se vratila u zeleno pleme nakon dramatičnog raspleta u kojem je Stefan bio nadomak pobjede, ali je odustao i prepustio joj mjesto u igri.

No, to neće biti jedina novost. „Ušli ste u šesti tjedan i uskoro dolazi suživot zelenih i žutih“, poručit će Vlado, otkrivajući da se igra ubrzava i da slijedi razdoblje u kojem će čak četiri natjecatelja napustiti Survivor prije spajanja plemena. Pred kandidatima će biti i jedna od najemotivnijih nagrada dosad. Osim hrane, pobjedničko pleme dobit će priliku čuti glasove svojih najmilijih. „Vrijedi se boriti do krvi i kosti za ovo“, reći će Ivana iz zelenog plemena, dok će Marin iz žutog plemena priznati: „Drago mi je da su zeleni dobili dodatnu motivaciju, to znači da ćemo i mi morati dati još više od sebe.“

Poligon će biti dug i iscrpljujući, a svaka runda nosit će dodatni ulog. Osim bodova za pobjedu, natjecatelji će imati priliku već tijekom igre čuti kratke glasovne poruke svojih bližnjih, što će dodatno podići emocije i pritisak.

„Suze ostavite za kasnije, sada je vrijeme za borbu“, poručit će Vlado prije početka igre koja će tražiti snagu, fokus i izdržljivost do samog kraja.

Hoće li zeleni uspjeti iskoristiti novi početak i uzvratiti udarac žutima ili će žuti nastaviti držati kontrolu nad igrom, gledatelji će doznati večeras u novoj epizodi Survivora na Novoj TV!