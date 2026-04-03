NAPET DVOBOJ

Stefan u zadnji tren predao borbu i napustio Survivor

Stefan u zadnji tren predao borbu i napustio Survivor
8
U zahtjevnom dvoboju Dunja i Stefan borili su se za opstanak u igri, a završnica je bila puna pogrešaka, preokreta i napetosti. Iako je u jednom trenutku djelovalo da je Stefan bliže pobjedi, na kraju je odustao...

Admiral

Zeleno pleme u 'Survivoru' suočilo se s još jednom teškom večeri u kojoj su se nagomilane napetosti, porazi i narušeni odnosi prelili na plemensko vijeće i eliminacijsku arenu. Nakon glasovanja postalo je jasno da će se u dvoboju natjecati Stefan i Dunja, a upravo je njihov obračun donio jedan od emotivnijih i neizvjesnijih raspleta dosad.

Uoči glasovanja, odnosi u zelenom plemenu ostali su duboko podijeljeni. Nemanja je bio izravan: „Mislim da je najbolje rješenje da uklonimo Stefana. Dobro za njega, dobro za nas.“ S druge strane, Roko je sa strane žutih upozorio koliko takav igrač može biti opasan: „Kad nema što izgubiti, taj čovjek je spreman na sve.“ Ipak, u samoj završnici dogodio se neočekivan preokret.

U zahtjevnom dvoboju Dunja i Stefan borili su se za opstanak u igri, a završnica je bila puna pogrešaka, preokreta i napetosti. Iako je u jednom trenutku djelovalo da je Stefan bliže pobjedi, na kraju je odustao i prepustio povratak Dunji. Objašnjavajući svoju odluku, rekao je: „Ona ovo ovdje želi daleko, daleko više nego ja.“ Potom je dodao: „Moja strast je u Švedskoj i shvatio sam da me tamo čeka ljubav, a ovdje nešto drugo.“

Stefanov odlazak zatvorio je jedno od najburnijih poglavlja dosadašnjeg tijeka natjecanja, a Dunja se vratila u zeleno pleme. Time su zeleni dobili priliku za novi početak, ali i obvezu da napokon pronađu put prema pobjedama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

